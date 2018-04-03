Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера Telegram пройдет сегодня в Москве

Ее участники встанут напротив приемной ведомства на Кузнецком мосту и будут вслух зачитывать личную переписку. Из-за отказа мессенджера передать ключи шифрования его могут заблокировать в России уже завтра. Компания направило Роскомнадзору письмо, где говорится о том, что требование ФСБ технически невыполнимо.