Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера Telegram пройдет сегодня в Москве
Ее участники встанут напротив приемной ведомства на Кузнецком мосту и будут вслух зачитывать личную переписку. Из-за отказа мессенджера передать ключи шифрования его могут заблокировать в России уже завтра. Компания направило Роскомнадзору письмо, где говорится о том, что требование ФСБ технически невыполнимо.
Комментарии2
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bozk 03 апреля 2018 | 01:30
Лучше нижним бельём закидать, пусть покапошаться там
alex_melnikov Алексей Мельников 03 апреля 2018 | 02:11
Молодцы! Отлично!