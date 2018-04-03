Следственный комитет показал высоковольтные провода в батутном зале торгового центра «Зимняя вишня»
Кабели свисали прямо над бассейном с кубиками из поролона. Об этом говорят на опубликованном видео сотрудники СК со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что кабели были проложены прямо через зал в нарушение всех правил. Вероятной причиной пожара в Кемерове следователи считают короткое замыкание. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них более 40 детей.
Комментарии13
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captain_ 03 апреля 2018 | 01:27
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль.
Дрон Почты России убился об стену.
Одна новость с загнивающего запада, а другая из великой сверхдержавы.
Смотрите, не перепутайте.
grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 02:08
captain_: На моей памяти первый дрон Амазона убился примерно так же. Разница между ними в том что амазоновский на 35% из китайских материалов, а почты рашковани на все 100. А мой первый радиоуправляемый геликоптер до сих пор лежит на дне Клязьменского водохранилища.С конца 80-х ;))
sergoder172 03 апреля 2018 | 01:30
Суки из СК! Что вас все время прёт к этому бассейну с "поролоном"? И что значит - "высоковольтные провода"? 6000 Вольт, 100000 Вольт там не могло быть в принципе! 220/380 Вольт - максимум!
fedor_v_glaz 03 апреля 2018 | 01:47
sergoder172: у них там магистраль проходила, ЛЭП, типа... Потерпите ещё немного, обнаружатся и опоры ЛЭП и даже эти, как его, зелёные стеклянные тарелки-изоляторы...
tks 03 апреля 2018 | 01:52
sergoder172: А это нарочно так, в расчете на дешевый эффект. У нас в институте в одном из зданий проводка годами свисала с потолка в коридоре. При коротком замыкании просто тупо выбивало предохранители и всё.
tks 03 апреля 2018 | 01:54
tks: Даже если искрило, то вряд ли от искр поролон загорится. Он тлеть и вонять будет.
scorpion1964 03 апреля 2018 | 02:06
sergoder172: Вооот! Как электрик говорю! По любому эти кабели шли от трансформаторной подстанции, а там не могло быть больше 3х380 вольт. И в ТП обязательно будет автоматический выключать, который при коротком замыкании сработал бы и всё. НО! Если всё таки пожар был из за электрики - вполне возможно следующее. Китайские дешёвые кабели (кабель), на котором указано одно сечение, на деле бывает совсем другое. то есть. китайский кабель надо брать с 3 кратным запасом. Второе - на когда то проложенный кабель навешали недопустимую нагрузку. Так было в останкинской башне. Кабель начал перегреваться, АВ в таком случае на срабатывает, потому что у нагретого кабеля сопротивление ещё возрастает и из за падения напряжения на нём ток через АВ допустимый и он не отключает. Нагрев кабеля мог происходить вплоть до возгорания изоляции. А что это за китайская изоляция, вы знаете? Вот - изоляция вспыхнула моментально, начался пожар. Уже после этого произошло короткое замыкание голых жил и свет отключился. Но пожар уже полыхал. Вот если было возгорание из за электрики, то только по такому сценарию.
У них в комиссии есть хоть мало-мальские электрики?
boris_82 03 апреля 2018 | 02:20
scorpion1964: А как же запах от греющейся изоляции кабеля, который никто не почувствовал, а, электрик?
sergoder172 03 апреля 2018 | 02:51
scorpion1964: как электрик - электрику говорю! При такой дикой скорости распространения горения (около 1 минуты), никакие "бассейны с поролоном" в расчет не должны приниматься! Если это не теракт со взрывом, а КЗ в сети - то это должна быть полностью безграмотно спроектированная сеть электропитания! Несколько грамотно поставленных автоматов решили бы проблему сразу и полностью!
sergirusso 03 апреля 2018 | 02:04
Быдло с его приплодом должно сгорать в сараях!
scorpion1964 03 апреля 2018 | 02:13
Если эти кабели шли от трансформаторной подстанции, а там не могло быть больше 3х380 вольт. И в ТП обязательно будет автоматический выключатель, который при коротком замыкании сработал бы и всё. НО! Если всё таки пожар был из за электрики - вполне возможно следующее. Китайские дешёвые кабели (кабель), на котором указано одно сечение, на деле бывает совсем другое, то есть, китайский кабель надо брать с 3 кратным запасом. Второе - на когда то проложенный кабель навешали недопустимую нагрузку. Так было в останкинской башне. Кабель начал перегреваться, АВ в таком случае на срабатывает, потому что у нагретого кабеля сопротивление ещё возрастает. Из за падения напряжения на кабеле на нём ток через АВ допустимый и он не отключает. Цепная реакция - кабель нагревается - сопротивление увеличивается, из за этого кабель нагревается ещё сильнее. Нагрев кабеля мог происходить вплоть до возгорания изоляции. А что это за китайская изоляция, вы знаете? Прочем, наша изоляция горит так же прекрасно. Вот - изоляция вспыхнула моментально, начался пожар. Уже после этого произошло короткое замыкание голых жил и свет отключился. Но пожар уже полыхал. Вот если было возгорание из за электрики, то только по такому сценарию.
У них в комиссии есть хоть мало-мальские электрики?
grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 02:25
scorpion1964: Ну ты загнул ;)) Если только ты имеешь в виду разницу маркировки на оплетке и реального сечения. НО вот что бы в три раза такого Я не видел, даже на Российских объектах.
grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 02:17
А что эти умники из СК не в курсе - почти вся проводка в ТЦ идет под фальш потолками. А как подвести напругу к потолочным кондеям, освещению. В зависимости от проекта потолки бывают открытые или закрытые.
Понятно, что эти долдоны не знают от чего зависит сечение провода и как оно рассчитывается.