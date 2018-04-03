Американская компания «Спейс-экс» запустила ракету-носитель «Фэлкон-9» с космическим грузовым кораблем «Дрэгон»
Он должен доставить для экипажа МКС более двух с половиной тонн оборудования и питания. Носитель стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Для первой ступени ракеты это уже второй старт. Стыковка грузовика с МКС запланирована на среду.
Комментарии10
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nikitin43 03 апреля 2018 | 00:13
россия выполняет 1, 5 % мировых космических услуг , по вовке и шапка. за 20 лет расея достигла .падения .
grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 00:25
nikitin43: Малость ошиблись - эти 1.5% - объем услуг по дистанционному зондированию, а объший объем коммерческих услуг до 15%.. А в переспективе не хрена хорошего не предвидися - дело в том что сокращается финансирование фундаментальных иследований. У Кеплера кончается ресурс энергоустановки, на замену ни чего нет. ТОлкать окололунную базу, точнее сегмент нечем
nikitin43 03 апреля 2018 | 00:28
grossalexis_032018: ошибку признаю. С уважением .
grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 00:49
nikitin43: /Это инфа от гостя программы "Разбор полета" , того самого мужика что спасал станцию Салют-7 . Виктор Савиных прикольный космонавт - ни разу не прыгал с парашютом, не умеет пилотировать самолет. НО крут невероятно ;))
mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 00:16
Чем ответит рагозин-батутчик?
Вроде, он обещал станцию на Луне и колонизацию Марса или наоборот?
ur_sus 03 апреля 2018 | 00:20
mikhail_spb_:
//Чем ответит рагозин-батутчик? //
Утопит таксу, или дворнягу какую-нить...
bozk 03 апреля 2018 | 00:22
mikhail_spb_: причём колонизация Марса должна случится в 2019 году. Об это читал ещё в 2009 году
ginbin_ 03 апреля 2018 | 00:21
Выфсёврете, а старт ракеты студия "Pixar" нарисовала.
jetsam 03 апреля 2018 | 00:21
это хорошо.
конкуренция движет вперед.
космос развивается.
больше спутников разных и дешевых.
может скоро сотовые на спутниковые можно будет махнуть....
eyjafjallajoekull 03 апреля 2018 | 00:23
Ждем комок грязи из России.