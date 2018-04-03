Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту
Как передает Франс Пресс, апелляция была подана еще 28 марта. В качестве причины для отмены решения Верховного суда Испании защита Пучдемона указала, что бунт «предполагает насилие», призывов к которому, по ее мнению, со стороны экс-главы Каталонии не было. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где он скрывался с октября прошлого года. Ему теперь грозит экстрадиции в Испанию, которая выдала ордер на арест Пучдемона.
Комментарии2
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olegleon 03 апреля 2018 | 00:29
европейские ценности: "если косовары хотят жить отдельно, то они имеют на это право. а если каталонцы хотят жить отдельно, то они не имеют на это право"
eniro 03 апреля 2018 | 00:45
olegleon: Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово...Там оружие было применено, кровь мешками проливали... А из-за Пучдемона зачем ЕС разваливать? Да пусть его хоть посланцем Бога назовут. Это их право. Гонорар поделен и роли расписаны. Внимание... Мотор!