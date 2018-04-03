Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту

Как передает Франс Пресс, апелляция была подана еще 28 марта. В качестве причины для отмены решения Верховного суда Испании защита Пучдемона указала, что бунт «предполагает насилие», призывов к которому, по ее мнению, со стороны экс-главы Каталонии не было. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где он скрывался с октября прошлого года. Ему теперь грозит экстрадиции в Испанию, которая выдала ордер на арест Пучдемона.