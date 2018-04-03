США примут решение о возможной экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, когда Анкара предоставит документы по делу лидера ФЕТО

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Минюста США Николь Навас. Власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника по обвинению в организации убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Навас заверила, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством. Гюллен уже несколько лет живет в США, где получил убежище. Турция добивается его выдачи и по обвинению в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года.