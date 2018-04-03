США примут решение о возможной экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, когда Анкара предоставит документы по делу лидера ФЕТО
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Минюста США Николь Навас. Власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника по обвинению в организации убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Навас заверила, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством. Гюллен уже несколько лет живет в США, где получил убежище. Турция добивается его выдачи и по обвинению в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 00:18
Турки сами грохнули роспосла, а теперь пытаются повесить его труп на оппозиционера, который живёт за океаном много лет.
eniro 03 апреля 2018 | 00:33
mikhail_spb_: Сползаем в заумные хитросплетения политики. А если Гюлен пытался на сбитом истребителе, проваленом мятеже и трупе посла сделать себе карьеру, при помощи России?
yevlaxli 03 апреля 2018 | 00:45
mikhail_spb_: Гюлен-это что-то типа современного Мориарти.Он находится в центре паутины,которая покрывает почти все страны мира.И еще-с чего бы "исламскому проповеднику" прятаться не где нибудь, а именно в США?
bozk 03 апреля 2018 | 00:20
Интересно, что именно Минюст ответил. Эрдогану лучше предоставить документы - есть шанс на экстрадицию
olegleon 03 апреля 2018 | 00:23
а шесть картинок, как в случае с Британией, убедят власти США?
eniro 03 апреля 2018 | 00:24
Никогда не выдадут. Иди ищи потом, в случае чего, альтернативного "Вождя нации". В крайнем случае "посадят " по приговору у себя на вилле с отделением морпехов и охраной личных "бача".
monik_7 03 апреля 2018 | 00:44
eniro: один из основных критериев предоставления политического убежища (political asylum) является угроза для жизни в случае отказа в нем и депортации. Професор Гюллен получил убежище именно на этом основании. Пожалование статуса имеет так называемую "дедушкину" силу закона, т.е. любое новое законодательство не может "перебить" критерии, по которым в прошлом было предоставлено убежище. Поэтому будет со стороны Госдепа формальная отписка именно на этом основании - угроза для жизни постоянного резидента или натурализованного гражданина США в стране депортации. Как любит говорить Путин - от дохлого осла уши. Кроме того, любой стране резонно придержать у себя вменяемого кандидата на смену непопулярного лидера в такой странной стране как Турция. Смена Эрдогана на Гюллена может дать западу шанс на возвращение Турции к европоцентричному курсу по типу ататюрковского режима.
eniro 03 апреля 2018 | 00:54
monik_7: Не вижу разницы в изложенном . 10 строк для меня многофато. И не ожидал такого квалифицированного ответа. Респект. Но коньячок с кофе разленил...