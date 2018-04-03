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00:03, 03 апреля 2018

Активисты инициативной группы по урегулированию проблемы мусорного полигона «Ядрово» покинули созданный властями штаб

Как сообщила РБК активистка Екатерина Кольцова, таким образом участники выразили протест против преследования своих соратников. Кольцова утверждает, что власти выполнили лишь одно из требований местных жителей – ограничение на ввоз мусора. Между тем, по ее словам, инициативная группа выступает против открытия рядом с городом новой части полигона. Впрочем, активисты не намерены сворачивать мониторинг свалки. Накануне суд арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против «Ядрова» Артема Любимова. Другого активиста, Андрея Жданова арестовали на 14 суток.

Комментарии

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evgeniz 03 апреля 2018 | 00:17

Созданный властями штаб!!! Круто звучит.

evgeniz 03 апреля 2018 | 00:20

Оборонительный или наступательный?

mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 00:21


Потихонечку властные жулики, воры и бандиты всех активистов пересажают, и протесты утихнут.
А свалка как была, так и останется, даже ещё расширится.
Нельзя верить им.

osho___ 03 апреля 2018 | 00:29

mikhail_spb_: Не пересажают.Ошибаешься.
Просто кто-то станет депутатом, кто-то получит руководящий пост в высших коридорах власти. Так и сливаются протесты. Метод проверенный в этой стране.Срабатывает на все сто.

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