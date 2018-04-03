Активисты инициативной группы по урегулированию проблемы мусорного полигона «Ядрово» покинули созданный властями штаб

Как сообщила РБК активистка Екатерина Кольцова, таким образом участники выразили протест против преследования своих соратников. Кольцова утверждает, что власти выполнили лишь одно из требований местных жителей – ограничение на ввоз мусора. Между тем, по ее словам, инициативная группа выступает против открытия рядом с городом новой части полигона. Впрочем, активисты не намерены сворачивать мониторинг свалки. Накануне суд арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против «Ядрова» Артема Любимова. Другого активиста, Андрея Жданова арестовали на 14 суток.