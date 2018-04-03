Жертв теракта в Петербургском метро вспомнят в северной столице

Сегодня-годовщина трагедии.



У станции метро технологический институт в два часа соберутся люди чтобы возложить цветы. Именно на этой станции произошел взрыв, оттуда выносили раненых и погибших ровно год назад третьего апреля. Через полчаса в 14:30 начнется акция «Тысяча белых роз» По словам пресс-секретаря метрополитена Юлии Шавель петербуржцы специальнозакупили множество белых роз. А вечером в БКЗ Октябрьский начнется памятный концерт. Мероприятие будет посвящено теме борьбы с террором. Также весь день в петербургских храмах разных конфессий будут служить панихиды. Расследование в данный момент продолжается. ПО мнению силовиков организатор теракта – лидер запрещенной террористической организации Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» полевой командир Абу Салах. Исполнитель — 22-х летний Акбарджон Джалилов.

Взрыв в петербургском метро произошел ровно год назад. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист смертник