Жертв теракта в Петербургском метро вспомнят в северной столице
Сегодня-годовщина трагедии.
У станции метро технологический институт в два часа соберутся люди чтобы возложить цветы. Именно на этой станции произошел взрыв, оттуда выносили раненых и погибших ровно год назад третьего апреля. Через полчаса в 14:30 начнется акция «Тысяча белых роз» По словам пресс-секретаря метрополитена Юлии Шавель петербуржцы специальнозакупили множество белых роз. А вечером в БКЗ Октябрьский начнется памятный концерт. Мероприятие будет посвящено теме борьбы с террором. Также весь день в петербургских храмах разных конфессий будут служить панихиды. Расследование в данный момент продолжается. ПО мнению силовиков организатор теракта – лидер запрещенной террористической организации Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» полевой командир Абу Салах. Исполнитель — 22-х летний Акбарджон Джалилов.
Взрыв в петербургском метро произошел ровно год назад. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист смертник
Комментарии4
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jetsam 03 апреля 2018 | 00:07
вспомним.
bozk 03 апреля 2018 | 00:09
jetsam: а завтра забудем
mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 00:13
А городские начальнички запретили даже памятную табличку повесить.
Уроды.
begly_ 03 апреля 2018 | 00:21
В тот день и я пал жертвой модераторов в каком то не помню нике., забанили.
Но о справедливости не спорят., она у каждого своя.
С администрацией никогда не работал.