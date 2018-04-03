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00:00, 03 апреля 2018

Депутаты Свердловского заксобрания сегодня попытаются отменить всенародные выборы мэра в Екатеринбурге

Законопроект об этом внес губернатор Евгений Куйвашев. Одновременно они рассмотрят альтернативный законопроект. Накануне в Екатеринбурге прошел митинг, в котором приняли участие по разным оценкам от трёх до пяти тысяч.
Законопроект губернатора Свердловской области предполагает отмену прямых выборов главы города и назначение его депутатами гордумы по результатам конкурса. При этом мэр будет возглавлять не гордуму, как сейчас, а администрацию Екатеринбурга. Такая схема значительно упрощает для областной власти назначение лояльного градоначальника. Одновременно депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер внес альтернативный законопроект о возвращении всенародно избираемому мэру всей полноты власти. Сейчас мэр города Евгений Ройзман не имеет хозяйственных полномочий и возглавляет гордуму. Он в 2013 году выиграл выборы в борьбе с кандидатом от партии власти. Осенью заканчивается срок его полномочий, а новых выборов, похоже, не будет – законопроект губернатора примут. Отмечу, в пояснительной записке к законопроекту главы области нет ни одного аргумента, который объяснил бы, для чего необходимо реформировать систему градоуправления. Это не помешало профильному комитету Заксобрания на предварительном рассмотрении законопроекта рекомендовать законопроект к принятию.

Выборы мэра Екатеринбурга областные власти собирались отменить в  2010 году. Благодаря активному сопротивлению горожан с протестами и самыми массовыми в истории города публичными слушаниями, выборы удалось отстоять. Систему изменили, но всенародное голосование состоялось.

Комментарии

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nikitin43 03 апреля 2018 | 00:06

народишко глупенький может не того выбрать , воры депутаты знают кого.

nikitin43 03 апреля 2018 | 00:09

nikitin43: поди и путен знает что его назначили ворюги , это по-русски . в расеи никогда не было реальных , честных выборов как нет правосудия , зато есть цензура и первое место по потреблению героина который возят дипломаты на спецбортах по полтонне за раз .

nikitin43 03 апреля 2018 | 00:33

nikitin43: казалось к чему бы про кокс в данном случае .. реальные парламентарии - депутаты сенаторы непременно собрали слушанья и создали группу расследования , результаты доложив народу как носителю власти .

shplint_04 03 апреля 2018 | 00:53

Сегодня вам не тогда. В 2010-м всё крутил Недимон. Он ходил к Свибловой, которая "Свиблова говно или конец русского искусства", который "свобода лучше, чем несвобода", который постоянно пялился в свой айфон, носил туфли на 10-ти см платформе и сидел рядом с Обамой на специальном стуле с длинными ножками, чтобы не выглядеть карликом. В общем, редкое ничтожество. Поэтому тогда Ройзман мог стать мэром. А сейчас другое время, время "Сармата", "Кинжала", "Пересвета" и "Посейдона", и убогие типа Ройзмана на властных постах нам ни к чему.

metlag 03 апреля 2018 | 00:10

nikitin43: Непонятно только одно: почему депутаты ЗакСО меняют Устав города, т.е. влазят в вопросы местного самоуправления?
Что, Конституцию РФ отменили?

olegleon 03 апреля 2018 | 00:19

nikitin43: чудилка, а депутатов кто выбирает???
хотя лучше если и депутатов, и мэра, и губернатора будут выбирать напрямую

bozk 03 апреля 2018 | 00:07

Инициативы по отмене каких либо выборов - вот настоящий экстремизм. Подумайте об этом...

mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 00:10


Выборы - это пережиток "лихих 90-х", когда нынешние властные жулики, воры и бандиты ураганили.
Теперь они расселись во властных креслах и хотят стабильности, которая достигается только назначениями на должности, а не выборами.

virgenu 03 апреля 2018 | 00:50

В этом и суть бардака в России, чудовищного воровства и коррупции.Только избранный гражданами чиновник никому не подчинён, кроме избирателя, только при этом существует народовластие. К примеру, в Чикаго избирается 19 чиновников: мэр, вице (МВД), землемер, финансист, смотрители воды, библиотек, парков: АУДИТОР, судьи, даже клерки судов, шериф и т.д. Каденция от двух до четырёх лет.Никто не может давить на избранного чиновника. Чикаго на бытовом уровне не знает взяточничества, люди работают на избирателя, а не на начальника.

grossalexis_032018 03 апреля 2018 | 01:00

virgenu: Вот только не надо про отсутствие бытового отстегивания в Чикаго, равно и во всех Штатах ;)) Просто в Чмкаго уровень восприятия разнится на порядки. Вляпаться - это полный шандец, причем на любом уровне - от старосты класса до губернатора и президента.
И вспомните поправку о вооруженном сопротивлении преступным действия государства ;))

greeg1 03 апреля 2018 | 00:57

Екатеринбуржцы!!

Не сдавайтесь!. Если дадите слабину, то вас передушат по одному налогами, сборами и тарифами.Помните. По большому счёту вы боритесь за свои деньги и нормальное детство своих детей. Выбирайте такого мэра, который не сожжёт за взятку ваших детей заживо.

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