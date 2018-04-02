Президент Федерации хоккея России В. Третьяк будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации. Об этом ТАСС заявил сам Третьяк. По его словам, его выдвинули около 14-ти региональных федераций. Отчетно-выборная конференция ФХР состоятся 12-го апреля.