Число американцев, одобряющих деятельность Дональда Трампа на посту президента США, достигло 50%
Об этом свидетельствуют итоги опроса исследовательской службы «Расмуссен». Отмечается, что уровень поддержки Трампа «сейчас выше, чем тот, что был у Барака Обамы на аналогичном этапе пребывания в Белом доме».
Комментарии8
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nitsahon 02 апреля 2018 | 23:07
у старины Трампа еще все впереди..
в своем политическом раздолбайстве он явно обгонит Обаму...
metslag 02 апреля 2018 | 23:08
Я всегда говорил, что Трамп может быть хорошим президентом.
Его бы только к Твиттеру не подпускать.
А так, когда с зятем и дочкой посоветуется, то решения вполне разумные.
liquidsky__ 02 апреля 2018 | 23:09
Недаром Орлова недавно верещала про скорый импичмент )
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:16
liquidsky__: Орлова это головаААА!
Не такая конешно, как Леся Рябцева,... но тем не менее))
kara 02 апреля 2018 | 23:10
ВЦИОМ?!
osho___ 02 апреля 2018 | 23:13
kara: Вот же гаденыш, повысил себе рейтинг на антироссийских санкциях и настроениях.
Говорили же, что Обаму и демократическую партию еще будут вспоминать добрым словом.
Так и будет.
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:14
И этот потс пригласил Путена в Белый дом!!!
Ну как так-то???
Брайтонские колбасники, поясните зраду! А то мы тут усе вже на нервах....
bozk 02 апреля 2018 | 23:18
Трамп нормальный чел. Коллегия выборщиков не просто так его назначила презиком.