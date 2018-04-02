Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН
По сведениям Коммерсанта, вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии. Издание отмечает, что речь фактически идет о встрече с нормандском формате, за исключением России. Впрочем, источник «Коммерсанта» в российском МИДе заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте.
В свою очередь, источник РИА в российском внешнеполитическом ведомстве утверждает, что Москве ничего не известно о подготовке такой встречи в усеченном нормандском формате по миротворцам ООН.
Комментарии12
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olegleon 02 апреля 2018 | 23:09
забавно. три страны будут решать вопрос, который имеет право решить только Совбез ООН, в который входит только одна из трёх стран. встреча ради встречи и красивых кадров на ТВ.
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:10
olegleon: Хорошо ещё, что США не участвует в переговорах.. Если к переговорам подключатся пиндосы, то они и спрашивать никого не будут.. Зажарят всех кто встанет у них на пути, как зажарили уже 500 вагнеровцев и уже через час украина-российская гос.граница будет под охраной морпехов.. А Путин утрется и опять спрячется в Кремле..
cilovit 02 апреля 2018 | 23:14
kottigr1: Опять ты врешь подонок про 500 убитых
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:18
cilovit: Намекаешь, что их было 700 ?
Думаешь, что Стрелков-Гиркин не всех пересчитал.. ?
able_seamans 02 апреля 2018 | 23:14
olegleon: Ты новость прочитал или как обычно по своей тупости решил накинуть говнеца. Читаем ... Обсудят... Россия не против, так как решаются эти вопросы в другом месте... ООН..
bozk 02 апреля 2018 | 23:22
olegleon: Кома нужен твой Совбез ООН ? Просто площадка для дисскусий...
barmental123 02 апреля 2018 | 23:09
Без России?
Да это уже ни в какие ворота не лезет!
Что вообще позволяют себе эти недогосударства!!
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:13
barmental123: Что вообще позволяют себе эти недогосударства!!
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Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
metslag 02 апреля 2018 | 23:10
России сообщат, когда сочтут необходимым.
Вот как дела налаживаются.
Впрочем она же и говорит, что она не при чем.
fresh_breeze 02 апреля 2018 | 23:10
Вот и правильно, нечего Россию приглашать, когда решается вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.
Напомнило: "Жених согласен, родственники тоже. А вот невеста..."
nitinol 02 апреля 2018 | 23:20
fresh_breeze: А кого это вы считаете невестой в данном случае? Неужели?...
zumerxxx 02 апреля 2018 | 23:11
давно пора вернуть донбасс и крым украине