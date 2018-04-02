Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН

По сведениям Коммерсанта, вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии. Издание отмечает, что речь фактически идет о встрече с нормандском формате, за исключением России. Впрочем, источник «Коммерсанта» в российском МИДе заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте.

В свою очередь, источник РИА в российском внешнеполитическом ведомстве утверждает, что Москве ничего не известно о подготовке такой встречи в усеченном нормандском формате по миротворцам ООН.