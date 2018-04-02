Турция выдала проекту АЭС «Аккую» лицензию на строительство первого блока
Соответствующее разрешение было выдано Турецким агентством по атомной энергии. Анкара также присвоила проекту статус стратегической инвестиции. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это позволит сэкономить на строительстве АЭС около 10 млрд долларов.
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kir_pich_101 02 апреля 2018 | 23:09
Значит опять подарки для соседа, которые потом из бюджета уплывут, а назад не вернутся.
Интересно, а атомную бомбу они как Ын сляпают?
Вот будет неожиданность!
metslag 02 апреля 2018 | 23:13
kir_pich_101: По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это позволит сэкономить на строительстве АЭС около 10 млрд долларов.
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Кому сэкономить? России?
забавно, конечно.
Хотя станция турецкая, но строить ее будет Россия за свой счет?