Турция выдала проекту АЭС «Аккую» лицензию на строительство первого блока

Соответствующее разрешение было выдано Турецким агентством по атомной энергии. Анкара также присвоила проекту статус стратегической инвестиции. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это позволит сэкономить на строительстве АЭС около 10 млрд долларов.