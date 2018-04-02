Активиста Валерия Туаева в Сочи арестовали на 20 суток
Как сообщает Медиазона, 26 марта он вышел на одиночный пикет с плакатом «Богородица Путина прогони во имя святой Конституции и здравого смысла. Алюминь». «ОВД-Инфо» утверждает, что формальной причиной задержания стало нарушение правил проведения одиночных акций. Якобы рядом с Туаевым был фотограф.
Комментарии4
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olegleon 02 апреля 2018 | 23:06
"рядом с Туаевым был фотограф. "
а ещё были полицейские и поэтому они признали пикет не одиночным. но почему тогда 20 суток получил только один? почему фотографу не дали срок?
bozk 02 апреля 2018 | 23:14
Господи Иисусе, какое чудовищное преступление!!!!! Изверг
navsegda 02 апреля 2018 | 23:18
bozk: как страшно жить на свете из-за таких , выходишь на улицу , а там "алюминь" и всё , конец
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:21
Всегда хотел знать, - что за профессия такая - "активист"? Какой продукт активист выпускают? Где на эту профессию учат и много ли активисты зарабатывают?