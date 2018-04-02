Активиста Валерия Туаева в Сочи арестовали на 20 суток

Как сообщает Медиазона, 26 марта он вышел на одиночный пикет с плакатом «Богородица Путина прогони во имя святой Конституции и здравого смысла. Алюминь». «ОВД-Инфо» утверждает, что формальной причиной задержания стало нарушение правил проведения одиночных акций. Якобы рядом с Туаевым был фотограф.