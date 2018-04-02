Среди пострадавших при взрыве газового баллона в кафе Еревана оказались три 15-летних подростка из России
Среди пострадавших в результате взрыва газового баллона в одном из кафе Еревана оказались три 15-летних подростка из России. По уточненным данным МЧС Армении, всего, пострадали 8 человек. В посольстве России ТАСС сообщили, что уточняют данные о россиянах. Сотрудники консульского отдела отправились в больницу, куда доставлены пострадавшие. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи, спасатели и пожарные.
Комментарии4
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sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:05
Ужасокошмар! Срочно губернатора Ереванской области, его зама и главу МЧС - в отставку!
osho___ 02 апреля 2018 | 23:21
Мэру подготовить наколенники, срочно.
pablo_moderator 02 апреля 2018 | 23:06
Иванов , Петров , Сидоров .
bozk 02 апреля 2018 | 23:11
Подростки по неопытности доставили нашу духовность в Армению