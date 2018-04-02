Среди пострадавших при взрыве газового баллона в кафе Еревана оказались три 15-летних подростка из России

Среди пострадавших в результате взрыва газового баллона в одном из кафе Еревана оказались три 15-летних подростка из России. По уточненным данным МЧС Армении, всего, пострадали 8 человек. В посольстве России ТАСС сообщили, что уточняют данные о россиянах. Сотрудники консульского отдела отправились в больницу, куда доставлены пострадавшие. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи, спасатели и пожарные.