Глава РУСАДА: WADA не собирается уступать в вопросе признания Россией доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается уступать в вопросе признания Россией доклада профессора Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Я буквально недавно вернулся из Лозанны, где разговаривал со многими членами руководства ВАДА. Общая позиция ВАДА принципиальная — мы не уступим. Для решения этой проблемы никакой косметики, никаких деклараций недостаточно. Необходимо работать по докладу Макларена», — сказал Ю.Ганус.

Он считает, что Россия должна обеспечить доступ WADA к пробам Московской лаборатории. «Следующее заседание совета учредителей WADA будет в мае. До этого есть время для принятия решений, но дело заключается в реальной работе. Осталось два вопроса — признание Россией доклада Макларена и обеспечение доступа к пробам в Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках расследования», — уточнил Ю.Ганус.

Он добавил, что РУСАДА пыталась начать совместную работу по этим вопросам, а также предлагала обеспечить доступ WADA к пробам. «Все понимают, что есть процессуальные ограничения. Я не стану давать советы профессионалам из Следственного комитета, которые работают в этой области. Но я не понимаю, почему по такому значимому вопросу — это же национальные интересы страны — не могут быть найдены решения по включению представителей WADA в рабочую группу», — отметил Ю.Ганус.

Он предложил организовать экспертную группу для работы, касающейся подозрений об использовании допинга российскими спортсменами. «Можно пригласить иностранцев, представителей политики, спорта, бизнеса, которым доверяют, включить, тщательно работать по всем фактам, которые были указаны», — заключил Ю.Ганус.