Мурад Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера ФК «Краснодар» в течение ближайшего месяца
Об этом сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.
Ранее сегодня было объявлено, что Игорь Шалимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара». В турнирной таблице «Краснодар» после 24 туров занимает пятое место.
Комментарии2
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fr_perren 02 апреля 2018 | 22:50
Офигительно важная новость! Раньше об этом только "советский спорт" писал, а сейчас есть куча сайтов для таких новостей.
captainobvious 02 апреля 2018 | 22:55
адвокат Мурад Мусаев? вот это я понимаю, разностороння личность, просто человек-оркестр! )))