Мурад Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера ФК  «Краснодар» в течение ближайшего месяца

Об этом сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.

Ранее сегодня было объявлено, что Игорь Шалимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара». В турнирной таблице «Краснодар» после 24 туров занимает пятое место.