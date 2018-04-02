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22:32, 02 апреля 2018

В Вашингтоне пришлось госпитализировать 48 подростков из  Великобритании

Они пожаловались на  плохое самочувствие. Как пишет «Нью-Йорк пост», подростки почувствовали недомогание еще в Нью-Йорке, где побывали перед Вашингтоном. Вместе с  детьми в  больницу попали трое взрослых. В гостинице Harrington, где остановилась группа, сообщают, что часть заболевших уже выписали из больницы.

Комментарии

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mppv 02 апреля 2018 | 22:35

Дак портрет Путина был где?

brocer 02 апреля 2018 | 22:39

mppv: Рядом со скамейкой скрипача сидели. Если это была та отрава, про которую пишут, то вполне реально. Скоро все умрут.

mppv 02 апреля 2018 | 22:44

brocer:
Мимо прошёл ... В тёмных очках ... В противогазе ... В футболке с портретом Путина?

brocer 02 апреля 2018 | 22:47

mppv: Даже не знаю что сказать.. Кто бы мне дал? А так легко. Смерть предателям. Обошелся бы классическим ледорубом.

mppv 02 апреля 2018 | 22:49

brocer:
Ледоруб российского производства нынче не найти. Всё больше аглицкой работы

neburzhui2 02 апреля 2018 | 22:52

Англичане гречневой каши с "новичком" объелись. Теперь по всему миру эту заразу разнесут
:-))))))))))))))))))

metslag 02 апреля 2018 | 22:43

mppv: Ты думаешь у непривычных людей этот портрет уже вызывает рвоту?
А россияне привычные, потребляют в неограниченном количестве.

mppv 02 апреля 2018 | 22:47

metslag:
Что русскому здорово - то немцу смерть.

ts 02 апреля 2018 | 22:39

Интересно: одного Путина обвиняют в этом или всю Россию?

lion64___3 02 апреля 2018 | 22:39

Не иначе, вместе со скрипалями жрали отравленную гречу из Питера, что прислал михаил-спб в адрес шпиона.

puzanov 02 апреля 2018 | 22:46

Да они просто не знают, что гречку варить надо перед тем как есть....

captainobvious 02 апреля 2018 | 22:52

...и лишь двоё во всей Британии - Тереза Мей и Борис Джонсон, - знали, что среди этих 48-ми подростков был один из бывших сотрудников КГБ, сбежавший через Железный занавес ещё в 1972-м году и все эти годы успешно маскировавшийся под британского подростка...

jetsam 02 апреля 2018 | 22:56

трамп уже извинился перед мизулиной.
исчерпан.

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