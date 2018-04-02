В Вашингтоне пришлось госпитализировать 48 подростков из Великобритании
Они пожаловались на плохое самочувствие. Как пишет «Нью-Йорк пост», подростки почувствовали недомогание еще в Нью-Йорке, где побывали перед Вашингтоном. Вместе с детьми в больницу попали трое взрослых. В гостинице Harrington, где остановилась группа, сообщают, что часть заболевших уже выписали из больницы.
Комментарии13
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mppv 02 апреля 2018 | 22:35
Дак портрет Путина был где?
brocer 02 апреля 2018 | 22:39
mppv: Рядом со скамейкой скрипача сидели. Если это была та отрава, про которую пишут, то вполне реально. Скоро все умрут.
mppv 02 апреля 2018 | 22:44
brocer:
Мимо прошёл ... В тёмных очках ... В противогазе ... В футболке с портретом Путина?
brocer 02 апреля 2018 | 22:47
mppv: Даже не знаю что сказать.. Кто бы мне дал? А так легко. Смерть предателям. Обошелся бы классическим ледорубом.
mppv 02 апреля 2018 | 22:49
brocer:
Ледоруб российского производства нынче не найти. Всё больше аглицкой работы
neburzhui2 02 апреля 2018 | 22:52
Англичане гречневой каши с "новичком" объелись. Теперь по всему миру эту заразу разнесут
:-))))))))))))))))))
metslag 02 апреля 2018 | 22:43
mppv: Ты думаешь у непривычных людей этот портрет уже вызывает рвоту?
А россияне привычные, потребляют в неограниченном количестве.
mppv 02 апреля 2018 | 22:47
metslag:
Что русскому здорово - то немцу смерть.
ts 02 апреля 2018 | 22:39
Интересно: одного Путина обвиняют в этом или всю Россию?
lion64___3 02 апреля 2018 | 22:39
Не иначе, вместе со скрипалями жрали отравленную гречу из Питера, что прислал михаил-спб в адрес шпиона.
puzanov 02 апреля 2018 | 22:46
Да они просто не знают, что гречку варить надо перед тем как есть....
captainobvious 02 апреля 2018 | 22:52
...и лишь двоё во всей Британии - Тереза Мей и Борис Джонсон, - знали, что среди этих 48-ми подростков был один из бывших сотрудников КГБ, сбежавший через Железный занавес ещё в 1972-м году и все эти годы успешно маскировавшийся под британского подростка...
jetsam 02 апреля 2018 | 22:56
трамп уже извинился перед мизулиной.
исчерпан.