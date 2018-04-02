В Вашингтоне пришлось госпитализировать 48 подростков из  Великобритании

Они пожаловались на плохое самочувствие. Как пишет «Нью-Йорк пост», подростки почувствовали недомогание еще в Нью-Йорке, где побывали перед Вашингтоном. Вместе с детьми в больницу попали трое взрослых. В гостинице Harrington, где остановилась группа, сообщают, что часть заболевших уже выписали из больницы.