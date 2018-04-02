Трое граждан России, иранец и четверо местных жителей пострадали из-за взрыва газового баллона в кафе Еревана
Трое граждан России, иранец и четверо местных жителей пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из кафе Еревана. Об этом ТАСС сообщили в МЧС Армении. Пострадавшим россиянам — по 15 лет, у них — переломы, ушибы и царапины. Их жизням ничего не угрожает. В больницу, где находятся пострадавшие подростки выехали российские дипломаты.
Комментарии1
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brocer 02 апреля 2018 | 22:42
По 15 лет. В Ереване? А русские (или другие национальности РФ) среди них были? Или работали там на кухне?