Сгоревший в Сочи пятиэтажный дом, был самостроем
Как сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев, изначально на этом участке было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирника. Оба они узаконены через суд. Но подъезда для спецтехники к домам не было, шланг от гидранта пришлось тянуть около 20 минут, а два верхних этажа дома и вовсе были выполнены из дерева. Губернатор пообещал провести тщательное расследование.
Комментарии17
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brocer 02 апреля 2018 | 22:35
Жаль человека реально. Слепой от рождения, и тут такая должность... Не было времени пощупать, что там строят в реале. Сынок Путина. Точнее путинский очередной высер населению.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 22:47
Был самостроем...Ну это же не плановая экономика, может ещё прикажете буржую архитектора нанимать :-))
osho___ 02 апреля 2018 | 23:05
Он был самостроем, еще вчера уволился из госреестра.
Ихтамнет, новая версия.2.0
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!
zapadnay 02 апреля 2018 | 23:06
Ну и дела... В Кемерово самострой, в Сочи опять самострой... при том, что мимо власти муха не пролетит. Как думаете, если каждый вдруг захотел себе пятиэтажный самострой, получилось бы?!
Привыкли всех идиотами считать?
gordy 02 апреля 2018 | 23:06
@Оба они узаконены через суд.@
Какой же тогда это самострой?
boooben 02 апреля 2018 | 23:20
Ну надо же, неожиданно.
А не проверить ли заодно Кремль?
gvs 02 апреля 2018 | 22:35
Все, что сгорело, автоматически становится самостроем )))
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:37
А потом выяснится, что и Олимпиада была не настоящей...
olenenok_zed 02 апреля 2018 | 22:43
в статье чуть раньше было написано "ЭЛИТНОЕ" жилье ))))))
втф?
frauava17 02 апреля 2018 | 23:05
olenenok_zed: Не парьтесь. У нас в Сочи так принято, что непохоже на хрущевки - уже элитно ((
zhrv 02 апреля 2018 | 22:43
Привет от Ткачева?
eniro 02 апреля 2018 | 22:52
Так все же нормально-то оказывается. Правда восторжествовала ! ИХ ТАМ НЕ должно БЫЛО быть, их там теперь И НЕТ. Ай да Путин! ОЙ! Ну Кондратьев, а как похоже. С одной стороны, разрешение не давали. Ну в смысле давали, но не ИМ. Но ВСЕ же СДЕЛАНО ЗАКОННО. Но не все сделано вполне. И никто не пострадал(НЕТ ТРУПОВ). А там, как всегда будем разбираться до усра... Короче конец кино.
zuhorer 02 апреля 2018 | 22:56
1) В пожарной охране если и есть шланг, то это что-то ближе к личному составу. Зачем его куда-то тащить?
2) Все-таки, если "узаконено через суд", то это не самострой. Редактору все-таки надо следить за текстом. По тому, что заголовок должен соответствовать содержанию.
plank1957 02 апреля 2018 | 22:56
Иными словами Кондратьев заявил, что он полный лох. Придется Путину и его отправлять в отставку.
jacknichols 02 апреля 2018 | 23:02
Раз дом ненастоящий, то и пожар не считается.
timber_head 02 апреля 2018 | 23:20
О, да... Стояли незаконные многоквартирники и никто об этом не знал. Жильцы к ним приезжали на свох авто, а пожарники не смогли. Кстати, где в моем, совершенно законном, доме гидранты я понятия не имею. На приквартирных площадках их нет, на лестнице - тоже. И рядом с домом в глаза не видел.
pitbull 02 апреля 2018 | 23:21
В России все самострой. Кроме Кремля, который строили итальянцы.