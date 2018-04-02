Сгоревший в Сочи пятиэтажный дом, был самостроем

Как сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев, изначально на этом участке было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирника. Оба они узаконены через суд. Но подъезда для спецтехники к домам не было, шланг от гидранта пришлось тянуть около 20 минут, а два верхних этажа дома и вовсе были выполнены из дерева. Губернатор пообещал провести тщательное расследование.