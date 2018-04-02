Наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ в Кемерове следователи считают короткое замыкание в батутном зале

Следственный комитет распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.

В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал «в нарушение всех правил».

Один из подчиненных сообщил Бастрыкину, что больше всего погибших было найдено перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения в ожидании спасения.

Пожар произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.