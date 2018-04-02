Наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ в Кемерове следователи считают короткое замыкание в батутном зале
Следственный комитет распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.
В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал «в нарушение всех правил».
Один из подчиненных сообщил Бастрыкину, что больше всего погибших было найдено перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения в ожидании спасения.
Пожар произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.
Комментарии14
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pepetz 02 апреля 2018 | 22:33
Мультики опять?
ass2606 02 апреля 2018 | 22:36
Ну а как иначе? Кнопка, связанная с батутом- замкнулась.... беда! нету спасенья от системного кризиса во всем..... куда не ткнись.... транспорт - фиговый, образования - нету, медицина просто пишется и не лечит, т.к больные и пенсионеры стране не нужны - сплошные затраты..... ну их на фиг.... отработал - и на погост! вот верный путь и решение! Ура папе! Римскому!
kottigr1 02 апреля 2018 | 22:40
ass2606: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Кстати.. А что именно запитывалось с того "высоковольтного кабеля", который по мнению СК коротнул ?.. На видео видно, что всё электрооборудование и освещение в ТЦ исправно работало даже после начала пожара..
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.
Надо смотреть арендаторов, которые находились под детской площадкой на третьем этаже и записи с камер именно третьего этажа.
gordy 02 апреля 2018 | 23:00
Не простое стечение обстоятельств?
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:03
gordy: Странно, что СК торопиться всё прикрыть удобной для них версией..
Если металлические конструкции разворочены и оплавлены, то первое, что приходит на ум.. так это взрыв, но никак не банальное КЗ, которое не оставило никаких следов.. Камеры наблюдения даже перепадов в сети не зафиксировали..
palmcoast___ 02 апреля 2018 | 23:20
kottigr1:
А мне странно, что как объявили цифру 64, еще до того, как в здание вошли, так ее и оставили для дебилов., скушают эту подлую ложь.
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:40
Похоже, опять ищут, где светлее, а не там, где потеряли.
eniro 02 апреля 2018 | 23:07
kir_pich_101: Где сказали, там и ищут. Что сказали, то найдут и отчитаются. Кого подставят, того и накажут. Это -РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕГО ВЫБОРА стиля жизни.
brocer 02 апреля 2018 | 22:45
Вероятной причиной следующего убийства причины будут аналогичными.
sagen 02 апреля 2018 | 22:56
Под Рогозина копают? Хитрый ход.
eniro 02 апреля 2018 | 23:14
sagen: palmcoast___: Баран-провокатор, на бойне, на мясо не идет (если нет замены).
palmcoast___ 02 апреля 2018 | 22:57
Теперь то какая разница каковым был способ теракта.
Про АН 148 тоже быстро забыли., как будто тех что в самолете никогда и не было., трупов нет и теракта не было.
goga_s 02 апреля 2018 | 23:04
кто то в РФ ещё верит "следователям"??
хи-хи
polit_person 02 апреля 2018 | 23:22
Какие кабели высокого напряжения? Это кабели, на которые подается напряжение величиной в сотни киловольт. Либо следком не владеет терминами, либо реально этот ТЦ строили и обслуживали недалекие люди.