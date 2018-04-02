Глава РУСАДА Ганус сомневается в естественном характере смертей двух бывших руководителей организации
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сомневается том, что смерть экс-председателя исполкома РУСАДА Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора организации Никиты Камаева, которые скончались в феврале 2016 года с интервалом в две недели, носила естественный характер. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«У меня третье образование юридическое. Мне преподавали следователи и прокуроры. Поэтому я могу сказать, когда есть один случай — это может быть просто факт. А когда в течение двух недель умирают по разным причинам два ответственных руководящих лица, безусловно, это заслуживает внимания», — отметил Ю.Ганус.
Он добавил, что «держит эти факты в голове, и работа по ним, по защите периметра РУСАДА и всем остальным вопросам безопасности также была организована и ведется».
Вместе с тем Ю.Ганус сообщил, что ему неизвестно, проводилось ли в России официальное расследование этих смертей. «Я дважды пытался встретиться с заместителем руководителя Следственного комитета, который отвечает за наш отдел, пока мне это не удалось. Но материалы по любым делам, которые у нас запрашиваются, мы предоставляем в рамках обязательств. В этом отношении мы проявляем должную предусмотрительность и готовим нашу организацию к самому худшему — готовимся к обороне», — заключил глава РУСАДА.
По официальным данным, Вячеслав Синев умер 3 февраля 2016 года из-за инфаркта. Вскоре вслед за Синевым 15 февраля скончался Никита Камаев. Предположительно, причиной смерти стал обширный инфаркт, случившийся после интенсивной лыжной тренировки.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 22:39
Выяснится, что их убил Родченков и сбежал в США.
Наверняка. Ганус же не хочет быть третьим.
sasha0173763492 02 апреля 2018 | 22:54
fig_wam_: Родченков сбежал 27 января. А замы его умерли в феврале.
fr_perren 02 апреля 2018 | 22:55
fig_wam_: если не хочет быть третьим зачем вообще эти вопросы? Ведь на них никто не будет отвечать.