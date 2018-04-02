Глава РУСАДА Ганус сомневается в естественном характере смертей двух бывших руководителей организации

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сомневается том, что смерть экс-председателя исполкома РУСАДА Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора организации Никиты Камаева, которые скончались в феврале 2016 года с интервалом в две недели, носила естественный характер. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня третье образование юридическое. Мне преподавали следователи и прокуроры. Поэтому я могу сказать, когда есть один случай — это может быть просто факт. А когда в течение двух недель умирают по разным причинам два ответственных руководящих лица, безусловно, это заслуживает внимания», — отметил Ю.Ганус.

Он добавил, что «держит эти факты в голове, и работа по ним, по защите периметра РУСАДА и всем остальным вопросам безопасности также была организована и ведется».



Вместе с тем Ю.Ганус сообщил, что ему неизвестно, проводилось ли в России официальное расследование этих смертей. «Я дважды пытался встретиться с заместителем руководителя Следственного комитета, который отвечает за наш отдел, пока мне это не удалось. Но материалы по любым делам, которые у нас запрашиваются, мы предоставляем в рамках обязательств. В этом отношении мы проявляем должную предусмотрительность и готовим нашу организацию к самому худшему — готовимся к обороне», — заключил глава РУСАДА.

По официальным данным, Вячеслав Синев умер 3 февраля 2016 года из-за инфаркта. Вскоре вслед за Синевым 15 февраля скончался Никита Камаев. Предположительно, причиной смерти стал обширный инфаркт, случившийся после интенсивной лыжной тренировки.