Глава РУСАДА Ганус: Я категорический противник демонизации WADA

Проблему с допингом не надо политизировать: в России она действительно существует, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет целью помочь России ее решить. Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Я категорический противник демонизации WADA. Мое понимание миссии WADA — это фильтр чистого спорта. Именно WADA, учредители которой 50 на 50 выступают спортсмены и представители государств… Здесь нет никакой политики, я категорический противник политизации допинговой проблемы. Прежде всего, это проблема у нас в доме, и эту проблему необходимо решать. Если мы будем говорить, что это проблема внешняя, мы потеряем будущее поколение спортсменов. У нас серьезные проблемы в регионах», — сказал он.

Ю.Ганус подчеркнул, что был удивлен закрытостью РУСАДА, когда пришел на пост ее руководителя в сентябре 2017 года. «Я был удивлен, когда пришел, что агентство, по сути, закрыто и нормальной коммуникации с международным антидопинговым сообществом нет», — сказал он.