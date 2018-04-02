Глава РУСАДА: В требованиях Всемирного антидопингового агентства не стоит искать политического подтекста

По мнению Ю.Гануса, на восстановления репутации России по проблеме допинга уйдут годы. «Знаете, сколько человек работает в антидопинге в мире? 1,5 тысячи по всему миру. Это семья. И проблема непонимания, почему нас так воспринимают? Это семейные отношения, когда в семье происходит тяжелый кризис: изначально идет отторжение, с другой стороны, нам помогают, на нас надеются, но для этого нужно время. Нам понадобится годы не просто нахождения рядом, а конкретной работы», — сказал он.

При этом, по словам Ю.Гануса, уже сейчас отношения начинают налаживаться и переходить в «нормальное деловое русло». «У нас выстроены нормальные хорошие деловые рабочие отношения, и задача заключается в выстраивании отношений не только с WADA, но и с мировым антидопинговым сообществом, потому что WADA регулятор, а есть Национальное антидопинговое агентство. Проблема заключается в том, что сообщество международное антидопинговое – это закрытый клуб . Мы выстраиваем доверительные отношения, но на это нужно время», — заключил он.

Ю.Ганус подчеркнул, что эта работа ведется для того, чтобы «чистые» российские спортсмены, которых, по его словам «очень много в России», могли иметь возможность выступать на международных соревнованиях.