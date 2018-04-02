Росавиация предложила компании «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить работу
Проверку там проводили после падения самолета Ан-148, в результате катастрофы погиб 71 человек.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько направил письмо генеральному директору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву. В документе предлагается добровольно подать заявление на аннулирование сертификата, который позволяет авиакомпании летать, и заниматься исключительно работой в аэропорту. Письмо есть в распоряжении ТАСС. Причина рекомендации – «безответственное отношение» к безопасности полетов. Сертификат «Саратовских авиалиний» ограничен до 27 апреля. В Росавиации указали, что проанализировали заявку авиакомпании с просьбой снять ограничения. Однако расценили ее содержание как формальное, что свидетельствует о плохом состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства. В частности, не устранены все замечания, сообщили в Росавиации. Более того подчеркнули, что члены экипажа самолета Ан-148, который разбился, по-прежнему включены в список сотрудников «Саратовских авиалиний». Все они погибли вместе с пассажирами во время крушения 11 февраля.
Пассажирский самолет Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск, через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров и упал в Раменском районе Московской области.
Комментарии4
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hysteria 02 апреля 2018 | 22:07
А самолеты подарить Аэрофлоту..
vikwlad 02 апреля 2018 | 22:41
"члены экипажа самолета Ан-148, который разбился, по-прежнему включены в список сотрудников «Саратовских авиалиний»".
"Мёртвые души" тоже могут приносить доход саратовским чиновникам.
prender 02 апреля 2018 | 22:14
Вот это подход. Это видно после хозяйского пинка под зад министра на всеобзем совещании, про нормы. Ай да министр, ай да с++ин сын. Просто и непринужденно.
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:16
В нынешней Расее это называется - "Здоровая конкуренция".
Подгребаем под себя остатки бизнесов, крутить дырки в ремнях холопам.