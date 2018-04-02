Организатора митингов против свалки в «Ядрово» в Волоколамске Артёма Любимова арестовали на 15 суток
«Дело против него сфабриковано с самого начала», — сказал «Эху Москвы» защитник активиста Денис Кунаев.
Он добавил, что в деле также были нестыковки по времени составления документов полицейских. В рапортах сотрудники розыска ссылаются на медицинское освидетельствование Любимова, которое произошло только на следующий день.
Комментарии6
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hysteria 02 апреля 2018 | 22:11
Средства защиты, марлевые повязки же раздали, вот же оборзели.
Не хотят нюхать нежные ароматы родной земли-матушки...
patrik05 02 апреля 2018 | 22:14
Организатора митингов против свалки в «Ядрово» в Волоколамске Артёма Любимова арестовали на 15 суток...
Как говорил тупорылый Глеб Павловский - А.Воробьёв короновал А.Любимова в политики областного уровня.
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:13
Власть в очередной раз даёт понять, кто для кого в Раше существует...
kottigr1 02 апреля 2018 | 22:14
kir_pich_101: Наверное Путин считает, что после ареста Артёма Любимова свалка в «Ядрово» в Волоколамске перестанет вонять ?
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:26
kottigr1: ...и дети перестанут гибнуть...
ass2606 02 апреля 2018 | 22:30
Дети полицаев не живут там же и не дышат этой дрянью? Значит тоже сдохнут за никчемную власть озерского коопа. Эта путина поглотит Россию.