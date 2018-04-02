Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен в 4-местную камеру СИЗО «Медведь»
Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, все соседи Малобродского некурящие.
Ранее омбудсмен направила соответствующее обращение в ФСИН после того, как Малобродский был переведен из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведь» в переполненную 8-местную камеру, где находились 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены московской ОНК.
Комментарии8
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patrik05 02 апреля 2018 | 22:09
Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен в 4-местную камеру СИЗО «Медведь»...
В камеру для поцелуев? Там ему понравится.
kara 02 апреля 2018 | 22:22
сколько он денег закинул? какие сутки одно и тоже... стул у него нормальный?
adon182 02 апреля 2018 | 22:25
Когда Алексея Малобродского кошмарили в переполненной курящей камере, столько было здесь обсуждений с садистским оттенком! Самые безобидные это "Вор должен сидеть в тюрьме!" или "А ты что думал тебе здесь кофе в постель принесут?!" А теперь почему-то гробовая тишина. Это значит, что недовольны тем, что до суда человек сидит в человеческих условиях. Хотят, чтобы был ад. Но это чужому человеку, а себе или членам семьи, ни-ни. Вот так и было в сталинские времена. Кого-нибудь схватят и тут же трудящиеся массы скандируют - "Собаке собачья смерть!" "Мало мы еще расстреливаем!" Неужели народ возвращается к животному состоянию?
kara 02 апреля 2018 | 22:31
adon182: да нет, и надоело и а что до того как Малобродского подселили не знали правозащитники что камеры переполнены? так почему одному, пусть всем делают одинаковые условия
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 22:43
adon182: А он из этого состояния выходил?
Оглянитесь вокруг!
Генетический мусор оставленный ЧК даёт свои всходы.
Нация истреблена...
p14 02 апреля 2018 | 22:45
adon182: Здешние портянки олицетворяют всё самое худшее и даже являются зеркалом кое-чего (ИМХО) Портянки это не народ... , не переживайте... Что поделаешь: скоты-с.
kara 02 апреля 2018 | 22:50
p14: согласен, некоторые на этом радио еще и передачи ведут
zemljanka 02 апреля 2018 | 22:30
Свободу Алексею Малобродскому!