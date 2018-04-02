Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен в 4-местную камеру СИЗО «Медведь»...

Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, все соседи Малобродского некурящие.

Ранее омбудсмен направила соответствующее обращение в ФСИН после того, как Малобродский был переведен из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведь» в переполненную 8-местную камеру, где находились 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены московской ОНК.