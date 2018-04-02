В Екатеринбурге состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра города
Он прошел в инициативе нынешнего градоначальника Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Выступая перед собравшимися, он заявил, что граждане должны отстоять свое право на прямые выборы мэра.
Собравшиеся на митинге также потребовали отправить в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На площади Обороны, по оценкам нашего корреспондента, собрались около 3-х тысяч человек. Ну, а законопроект об отмене прямых выборов депутаты Свердловского законодательного собрания обсудят уже завтра.
Комментарии20
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ginbin_ 02 апреля 2018 | 22:05
Ройзман молодец.
patrik05 02 апреля 2018 | 22:06
На площади Обороны, по оценкам нашего корреспондента, собрались около 3-х тысяч человек...
За Адольфом Ройзманом вышло около 3-х тысяч человек в полуторамиллионном городе?
Говно - мэр.
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 22:08
От Ройзмана как от мэра толку нуль целых, кер десятых. Только и умеет что на лейберальных СМИ трещать за все хорошее против плохого.
kottigr1 02 апреля 2018 | 22:16
sveklotron_7: Все верно ! Рабы не должны выбирать..
Удел рабов - нищета и бесправие, подаренные им ворами..
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 22:48
Ты это уже вчера писал, Долгов. И тебя окунули мордой в твое гомно.
Ты мазохист что ли? Хочешь чтоб над тобой вся Самара ржала?
kottigr1 02 апреля 2018 | 22:49
sveklotron_7: Тебе наверное это приснилось, в той куче, где ты сам оказался ?
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 22:53
kottigr1: Долгов. Ты уныл...Не мелькай, промокашка)), а то зашкваришься совсем
kottigr1 02 апреля 2018 | 22:57
sveklotron_7: Ты смешон... ;)
Как там у Вас.. Виден у путинских глистов свет в конце тоннеля ?
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:03
kottigr1: Смешон? Да ты не знаешь что такое смех, дебилоид)).
Ты вяло-уныло отрабатываешь тут вахту, постишь в 10-й раз уже "пощеную" ахинею, вываливашь заросшие плесенью ссылки на фейки, вперемешку со старьем.
И это твой "свет", глист? Это и есть та субстанция в которой ты перманентно пребываешь))
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:06
sveklotron_7: Ты гордишься той задницей в которой живешь !?.. Мазохист ?
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:11
kottigr1: Нет Долгов... Я не горжусь твоей задницей! Ты че, больной?
Ведь это твоя задница! Причем тут я? Спроси тех, кто в ней живет...,больной ублюдок.
kottigr1 02 апреля 2018 | 23:16
sveklotron_7: Ты сам то понял, что написал ? Может тебе лучше к доктору .. ?
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 23:19
kottigr1: С чего ты решил, что я должен разбираться с твоим непониманием того, что я написал?
Это твоя проблема, Леха, и пусть твой психоаналитик разбирается, дурачелло))
vel225 02 апреля 2018 | 22:10
Только тогда начнут слушать людей когда будут избираться....
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 22:18
vel225: Вот помню как раз в 90-е "слушались людей" и избирались. Людей с баблом, со стволами и в малиновых пиджаках...ага
alpanf 02 апреля 2018 | 22:24
sveklotron_7: Да, сейчас они малиновые не носят.
sveklotron_7 02 апреля 2018 | 22:44
alpanf: Не носят. Но случись избирать, - избирать будут они.
e_mae 02 апреля 2018 | 22:22
Не за горами тот день когда по городам и весям пройдет волна митингов под лозунгом ХОЧУ БЫТЬ КРЕПОСТНЫМ власть в России народная и с удовольствием откликнется на это народное чаяние.
zemljanka 02 апреля 2018 | 22:28
Назначат-протащат цапка озерного в кущевской на 1/7 суши...
greenalex 02 апреля 2018 | 22:37
Екатеринбургу и Ройзману респект