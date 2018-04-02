В Екатеринбурге состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра города

Он прошел в инициативе нынешнего градоначальника Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Выступая перед собравшимися, он заявил, что граждане должны отстоять свое право на прямые выборы мэра.

Собравшиеся на митинге также потребовали отправить в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На площади Обороны, по оценкам нашего корреспондента, собрались около 3-х тысяч человек. Ну, а законопроект об отмене прямых выборов депутаты Свердловского законодательного собрания обсудят уже завтра.