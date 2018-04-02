18 палестинцев с минувшей пятницы погибли в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа
Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на израильские власти. Не менее 750-ти человек получили ранения.
Ранее с призывом провести независимое расследование случившегося выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Комментарии6
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dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 21:38
Куда смотрит Совбез ООН?
Нужно прекратить беспредел, творимый Израилем!
Позор убийцам!
evgolius7 02 апреля 2018 | 21:43
dobro_vam_v_dom:
Паника в рядах палестинских патриотов!
Кормёжка на халяву заканчивается....чем питается патриотам из Палестины?
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:38
Только вот не сообщил, что 12 из погибших террористы, а остальные перлись на солдат с камнями, ножами и коктейлями Молотова. И лезли через защитную стену, стараясь ее сломать.
dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 21:41
fig_wam_: Убийц могут оправдывать только убийцы...
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:48
dobro_vam_v_dom: Правильно, я с тобой согласен.
ЦАХАЛ предотвратил проникновение убийц на территорию Израиля.
Все погибшие были молодыми мужчинами. ЦАХАЛ подчеркивает, что не менее 10 из них были боевиками террористических группировок. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) признали, что пятеро убитых были командирами и боевиками этой группировки.
ОСТАЛЬНЫЕ БЫЛИ БОЕВИКАМИ ДРУГИХ ГРУППИРОВОК.
maverick60089 02 апреля 2018 | 21:43
Надо было написать «18 арабских террористов...». Палестинского народа не существует. Это-выдумка Примакова и Сахаровского.