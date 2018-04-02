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21:32, 02 апреля 2018

Для решения проблем безопасности данных Фейсбука понадобится несколько лет

Об этом сообщает издание «Вокс» со ссылкой на основателя соцсети Марка Цукерберга. По его словам, сейчас над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14-ти тыс. человек.

Ранее сообщалось о масштабной утечке персональных данных из Фейсбука. Она затронула 50 миллионов человек.

Комментарии

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jetsam 02 апреля 2018 | 21:39

Марка Цукерберг должен нанять фсб.
они ему за лимон и всего неделю устроят безопасность. по самое небалуй.

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