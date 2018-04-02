Для решения проблем безопасности данных Фейсбука понадобится несколько лет
Об этом сообщает издание «Вокс» со ссылкой на основателя соцсети Марка Цукерберга. По его словам, сейчас над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14-ти тыс. человек.
Ранее сообщалось о масштабной утечке персональных данных из Фейсбука. Она затронула 50 миллионов человек.
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jetsam 02 апреля 2018 | 21:39
Марка Цукерберг должен нанять фсб.
они ему за лимон и всего неделю устроят безопасность. по самое небалуй.