Для решения проблем безопасности данных Фейсбука понадобится несколько лет

Об этом сообщает издание «Вокс» со ссылкой на основателя соцсети Марка Цукерберга. По его словам, сейчас над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14-ти тыс. человек.

Ранее сообщалось о масштабной утечке персональных данных из Фейсбука. Она затронула 50 миллионов человек.