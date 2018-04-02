СК предъявил окончательное обвинение в оскорблении чувств верующих иркутскому активисту Дмитрию Литвину
Как передает «Медиазона», Литвина будут судить за фотографию среднего пальца на фоне церкви. Уголовное дело возбуждено год назад. По словам Литвина, его допрашивали девять часов, при этом постоянно угрожая изнасилованием или избиением. Под давлением активист подписал все протоколы по делу. Сейчас он под подпиской о невыезде.
Комментарии5
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maximodiss 02 апреля 2018 | 21:35
А как СК определяет пострадавших? На человеке же не написано, верует он или нет.
evgolius7 02 апреля 2018 | 21:41
maximodiss:
Кто первым оскорбился тот есть патриот....
У нас так...ждём компенсации для патриотов...
Чем больше оскорбление тем дороже....
dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 21:45
В тюрьме этот "активист" будет пассивом...
tks 02 апреля 2018 | 21:40
Бастрыкинцам делать больше нечего?
sadda 02 апреля 2018 | 21:47
А верующие в курсе что означает этот жест?