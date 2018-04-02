СК  предъявил окончательное обвинение в оскорблении чувств верующих иркутскому активисту Дмитрию Литвину

Как передает «Медиазона», Литвина будут судить за фотографию среднего пальца на фоне церкви. Уголовное дело возбуждено год назад. По словам Литвина, его допрашивали девять часов, при этом постоянно угрожая изнасилованием или избиением. Под давлением активист подписал все протоколы по делу. Сейчас он под подпиской о невыезде.