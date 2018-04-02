Число россиян, признанных банкротами по итогам первого квартала, выросло в полтора раза
По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, их общее число приблизилось к 9-ти тысячам человек. Больше всего банкротов в Москве – 757 человек.
Комментарии4
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evgolius7 02 апреля 2018 | 21:35
Ес!...Ес!...Скорая победа над Западом.
Дайте только Путину короноваться!
Теперь ему попрёт....тому кто был до него не пёрло...
А этот...ну всё...теперь мы всех размажет !
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:35
Россияне начинают жить еще более лучше.
"С каждым днем все радостнее жить!"
Вот и пенсии социальные на 250 р прибавили.
Скоро щеки от жира лопаться будут при таких прибавках.
kottigr1 02 апреля 2018 | 21:47
fig_wam_: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается......
hysteria 02 апреля 2018 | 21:35
Неправда, Роднина может подтвердить.
Она сегодня в разговоре усиралась без зазрения совести.
Все у нас отлично.