В ресторане «Бургер Кинг» в Ереване взорвался кислородный баллон
Как сообщили «Интерфаксу» в МВД Армении, пострадали 10 человек. Речи о предумышленном характере взрыва не идет.
Между тем, по данным МинЧС Армении, среди пострадавших трое граждан России. Российские дипломаты в Ереване эту информацию пока не комментируют.
Комментарии2
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jetsam 02 апреля 2018 | 21:37
противно, но "слава богу - не у нас".....
сводки как фронта - горит, взрывается. тонет, отравлен, умер, погиб,....
perestarok 02 апреля 2018 | 21:45
"В ресторане «Бургер Кинг» в Ереване взорвался кислородный баллон
Пострадали 10 человек…"
Ну а армян то зачем Путин взрывает? это уж слишком.