"В ресторане «Бургер Кинг» в Ереване взорвался кислородный баллон

Как сообщили «Интерфаксу» в МВД Армении, пострадали 10 человек. Речи о предумышленном характере взрыва не идет.

Между тем, по данным МинЧС Армении, среди пострадавших трое граждан России. Российские дипломаты в Ереване эту информацию пока не комментируют.