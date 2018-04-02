Пожар в жилом многоквартирном доме в Сочи полностью ликвидирован

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МинЧС по Краснодарскому краю. Из горящего дома пришлось эвакуировать 50 человек. 10 из них согласились провести ночь в пункте временного размещения, организованном в одном из местных санаториев. Пострадавших нет. Площадь пожара достигала 600 квадратных метров. Горели верхние этажи здания. Причина возгорания пока неизвестна.

Между тем, губернатор края Вениамин Кондратьев заявил Интерфаксу, что сгоревшая элитная пятиэтажка была самостроем, и теперь предстоит тщательное расследование.