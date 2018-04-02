Суд в Петрозаводске 9-го апреля приступит к рассмотрению по существу дела о гибели детей на Сямозере

Об этом ТАСС сообщил помощник судьи, в производстве которого находится дело. Сегодня суд в закрытом режиме провел предварительные слушания и отказался возвращать дело на дорасследование. На скамье подсудимых шесть человек, в том числе директор «Парк-отеля Сямозеро», начальник лагеря, бывшие инструкторы лагеря, бывший глава управления Роспотребнадзора по Карелии.

В июне 16-го года во время прогулки на лодке в условиях шторма погибли 14 человек.