Суд в Петрозаводске 9-го апреля приступит к рассмотрению по существу дела о гибели детей на Сямозере
Об этом ТАСС сообщил помощник судьи, в производстве которого находится дело. Сегодня суд в закрытом режиме провел предварительные слушания и отказался возвращать дело на дорасследование. На скамье подсудимых шесть человек, в том числе директор «Парк-отеля Сямозеро», начальник лагеря, бывшие инструкторы лагеря, бывший глава управления Роспотребнадзора по Карелии.
В июне 16-го года во время прогулки на лодке в условиях шторма погибли 14 человек.
Комментарии3
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alexey65 02 апреля 2018 | 21:11
Что там полтора года было расследовать?
nikitin43 02 апреля 2018 | 21:31
alexey65: это ещё быстро потому что погибли дети из неблагополучных семей ( ? ) - нищих по сути . кто-то из московских чиновников оформляя группу получил откат ... дело решили закрыть .
jetsam 02 апреля 2018 | 21:21
и кто уже вспомнит об этом?
чем запомнится гибель 14?
астаховским "ну как поплавали"?