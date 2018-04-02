Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен в 4-местную камеру СИЗО «Медведь»
Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, все соседи Малобродского некурящие.
Ранее омбудсмен направила соответствующее обращение в ФСИН после того, как Малобродский был переведен из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведь» в переполненную 8-местную камеру, где находились 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены московской ОНК.
Комментарии5
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haldey 02 апреля 2018 | 21:13
Какое важное событие! Это же не Терезу ставить в неловкое положение... Трамп перед Путиным прогнулся, это разве новость))) Вот количество любовников уменьшилось у бывшего работника гогольцентра - это важно))) Леша, хорошая политика у ЭМ, мозги своим слушателям хренью засерать. Британский пук не актуален, а то визга же было, что в глазах рябило на вашем сайте...
sir_charlie 02 апреля 2018 | 21:16
каждому малобродского - по маломестной!
art1955 02 апреля 2018 | 21:16
Заменить следователя, изменить меру пресечения. Перестать пытать.
jetsam 02 апреля 2018 | 21:17
# СИЗО «Медведь» #
название, прям из конкурса мо.
сразу веет "особенности нац.охоты" - выйдут окольничие из берлоги, с бутылкой шампани, воткнут в з..цу и начнут травить байки о зверином правосудии....
velbkeirf1 02 апреля 2018 | 21:48
Сизо Медведь.....
Ну вот Маша и Медведь просто
сказка для педофилов