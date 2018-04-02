Открытое горение на пожаре в сочинской элитной пятиэтажке ликвидировано
По сведениям МинЧС, пострадавших нет. 50 человек пришлось эвакуировать, из них 10 останутся в пункте временного размещения, организованном в одном из санаториев. Возгорание возникло на кровле одноподъездного жилого дома. Площадь огня достигала 600 квадратных метров. по одной из версий, пожар мог начаться из-за ремонтных работ. В оперативном штабе ТАСС заявили, что, возможно, возникли проблемы с электрическими сетями.
Между тем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил «Интерфаксу», что сгоревший дом является самостроем. Теперь предстоит тщательная проверка причины возгорания.
Комментарии10
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antiboh 02 апреля 2018 | 21:05
В Сочи самострой? Тем более элитный?
Ну тогда пущяй горит.
captain_ 02 апреля 2018 | 21:13
Канада
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Полицейских: 68 777
Заключенных: 40 221
Сотрудников ФСИН: 25 969
Россия
Население: 147 млн
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Полицейских: 684 104
Заключенных: 671 649
Сотрудников ФСИН: 268 107
boooben 02 апреля 2018 | 21:27
По просьбе сторон, горение продолжится в закрытом режиме.
jetsam 02 апреля 2018 | 21:06
# Возгорание возникло на кровле одноподъездного жилого дома #
символично: сносит крышу? или крыша поехала?
** перед путеном извинились? перед губернатором? мизулиной звонили?
haldey 02 апреля 2018 | 21:08
ЭМ, а не слишком ли много внимания этому событию, это что б не вспоминали про британский обсер? Почему бы столько же времени не уделять белому флагу Трампа? Хозяева в невыгодном свете не высвечиваются на ЭМ? Ну ладно, обсуждайте помойку и пожар, раз это важнее встречи Трампа с Путиным...
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 21:16
haldey: Встречи Путина с Хозяином
haldey 02 апреля 2018 | 21:33
kryymsdyk: Не скромничай, называй своего хозяина, "с моим хозяином"
А Владимир Владимирович его как тузик грелку порвал, во всех вопросах... Не подскажете почему Трамп испугался встречаться на саммите АТЭС в Ханое... Так просил, так просил, а Путин озвучил свои условия, Трампушка и сдулся))) Изучай процессы, тренируй память, а то как аквариумная рыбка будешь всю жизнь удивляться всему)))
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 21:39
haldey: ай незвизди
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 21:09
Интересно то, что начали тушить после того как два этажа сгорело, нет лестниц, лафета, тушат стволами снизу. Бред какой то..
mas_mas 02 апреля 2018 | 21:10
Кремль, кстати, тоже самострой. Документов на возведение данного объекта нет ни в одном БТИ. )))