Открытое горение на пожаре в сочинской элитной пятиэтажке ликвидировано

По сведениям МинЧС, пострадавших нет. 50 человек пришлось эвакуировать, из них 10 останутся в пункте временного размещения, организованном в одном из санаториев. Возгорание возникло на кровле одноподъездного жилого дома. Площадь огня достигала 600 квадратных метров. по одной из версий, пожар мог начаться из-за ремонтных работ. В оперативном штабе ТАСС заявили, что, возможно, возникли проблемы с электрическими сетями.

Между тем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил «Интерфаксу», что сгоревший дом является самостроем. Теперь предстоит тщательная проверка причины возгорания.