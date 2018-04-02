Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии
Как передает ТАСС, в одной из партий, поступивших из соседней страны, обнаружена продукция Египта. С 16-го марта Россельхознадзор ограничил ввоз египетского картофеля по фитосанитарным нормам. Российская сторона уже предупредила Минск, что в случае повторения подобной ситуации на Белоруссию будут наложены соответствующие санкции.
Комментарии24
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glock09 02 апреля 2018 | 20:43
Батька опять что-то не то сказал?
nikitin43 02 апреля 2018 | 20:47
glock09: на контрсанкциях много друзей гаранта стали миллиардерами в россии , продавать российское дерьмо по высокой цене это сильно и доходно.
ugiazov 02 апреля 2018 | 21:37
nikitin43: Картошка в цене подскочила. А им всё мало?
post_v 02 апреля 2018 | 20:50
glock09:
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30 марта 2018 президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил местным предпринимателям о необходимости поиска новых международных рынков сбыта для замены российского...
evgolius7 02 апреля 2018 | 20:50
США ведут только рациональную политику.
Они вкладывают $1, а получают $10, а СССР/Россия вкладывает $10, а $20 еще должна остается.
Поэтому у США все партнеры, а у России все враги.
evgolius7 02 апреля 2018 | 20:55
Самое обидное что картофель мы ввозим даже из Израиля...
Земли не хватает...
antiboh 02 апреля 2018 | 21:02
evgolius7: откуда земля? -всё под свалками
ugiazov 02 апреля 2018 | 21:35
antiboh: 100 000 гектар китайцам отдали.
nikitin43 02 апреля 2018 | 21:02
evgolius7: у нас на севере обычно с мексики.
kottigr1 02 апреля 2018 | 21:25
post_v: Все российские патриоты должны грудью остановить вражескую картошку ! Только масло пальмы ! Только хард корр !
vsevolodsamara 02 апреля 2018 | 21:04
Ракету не Достоевский надо назвать, а Онищенко.
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 20:47
Белорусские поставщики так и норовят нажиться на ситуации: то у них взрывной рост производства форели, то картошка не пойми откуда, то ещё что-нибудь наподобие..
post_v 02 апреля 2018 | 20:47
Помнится, еще год назад Кремль выразил недоумение в связи с возбуждением в Белоруссии уголовного дела в отношении главы Россельхознадзора
jetsam 02 апреля 2018 | 20:47
вы поподробнее - остановлено по фитосанитарным нормам
или потому что это египет через белоруссию?
palmcoast___ 02 апреля 2018 | 20:57
А Коля и папа Лукашенко уже 50 мешков бульбы посадили. И куда они ее теперь денут?, самим им столько не сожрать.
moskovich 02 апреля 2018 | 21:01
Фирменный почерк Ткачева виден издалека.
solonko 02 апреля 2018 | 21:02
Уже четыре года как НИЧЕГО не слышно о Таможенном союз или ЕАЭС или как там это российское интеграционное "чудо" называется. Бобик, похоже, сдох, так и не родившись толком.
bmrt 02 апреля 2018 | 21:05
При лукавом режиме в БССР и нынешнем в России: были, есть и будут в российской торговле "белорусские"продукты-
креветки из Норвегии, яблоки и молочка из Польши, турецкие помидоры и много всего протчего. Теперь ещё и бульба/картошка из Египта - просто срамота.
Ждём-с белорусского пальмового масла, на этот год они его закупят 600тысяч тонн.
jetsam 02 апреля 2018 | 21:08
bmrt: этот лукавый режим Бсср, вообще-то, нормальные продукты поставляет. а пальмовое масло - к ткачевским родственникам - они в эту нишу никого не пустят..
osal 02 апреля 2018 | 21:09
Кольцо русофобов сжимается. Жидобульбаши, нарушили фитосанитарные нормы Египетской картошки! Шойгу проводит учения на западе Смоленской области.
sab171 02 апреля 2018 | 21:23
бульбаши, вы конечно люди авторитетные но извините пожалуйста за предьяву- опять на ваших бананах проскальзывают этикетки (Эквадор), ваши типографии совсем уже того....гастарбайтеров с Южной Америки берут.
nikolaysatin 02 апреля 2018 | 21:26
Беларусь - единственный транспортный экономически выгодный коридор в Европу остался.
И все ракеты наши - на белорусской тяге.
Беларусь, кстати, Крым не признала, оставляя себе простор в политических манёврах.
savbensmb 02 апреля 2018 | 21:38
Интересно, у белорусов и своей бульбы девать некуда, откуда - то ещё египетская появилась...
kaplan911 02 апреля 2018 | 21:43
Вырастут цены на картошку.