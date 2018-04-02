Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

Как передает ТАСС, в одной из партий, поступивших из соседней страны, обнаружена продукция Египта. С 16-го марта Россельхознадзор ограничил ввоз египетского картофеля по фитосанитарным нормам. Российская сторона уже предупредила Минск, что в случае повторения подобной ситуации на Белоруссию будут наложены соответствующие санкции.