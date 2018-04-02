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20:32, 02 апреля 2018

Мэр Риги Нил Ушаков намерен оспорить в Конституционном суде Латвии перевод русских школ на латышский язык

У себя в Фейсбуке лидер партии «Согласие» пишет, что президент Латвии, подписавший соответствующий закон, совершил большую ошибку.

Сегодня же решение латвийских властей раскритиковало российское посольство в этой стране.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 20:38

Молодец, Нил!
Один из немногих адекватных политиков в Прибалтике.
Смелый и умный...

seryj_wolk 02 апреля 2018 | 20:38

Уж больно ты грозен, как я погляжу!

mbh_vor_n1 02 апреля 2018 | 20:39

Да не. Путь так и будет, не надо судиться.
Нацизм - так нацизм.

ditar 02 апреля 2018 | 20:57

mbh_vor_n1: а пусть Россия в ответ закроет все латышские школы. Ой в России нет латышских школ. Нацизм в России , оказывается. Ну пусть закроет украинские школы. Ой, из тоже нет. Не, стт одна в Крыму.

(комментарий скрыт)

estamp 02 апреля 2018 | 21:16

ditar: Ой в России нет латышских школ. 
---
В России даже латышей нет. Русский фашизм, он такой, бесчеловечный.

(комментарий скрыт)

blahovdav 02 апреля 2018 | 21:23

mbh_vor_n1: Да не. Путь так и будет, не надо судиться.
Нацизм - так нацизм./// О, а разрешите поинтересоваться, а сколько в не нацистской Рашке украинских школ?? О, хрюшка покраснела от рыла до копыт?? Ни одной на 4(7) миллионов украицев?? Фашизм так фашизм??

naivnyk 02 апреля 2018 | 20:42

Сиди уж на жопе... Проехали...

nemez1 02 апреля 2018 | 20:55

нил ушаков приведёт латышей к новым лнр и днр.

eternity88 02 апреля 2018 | 21:13

nemez1: Ого, это ж сколько надо пропить и задолжать, чтоб такое вытворить?!,.. ))

abuvgrobu 02 апреля 2018 | 20:56

Продолжайте покупать латышские продукты и прочие услуги... последний раз рижские шпроты покупал в 1989 году....

eternity88 02 апреля 2018 | 21:16

abuvgrobu: "...последний раз рижские шпроты покупал в 1989 году..."

Это заметно. И творожок отечественный уже, небось, давно не ешь, а куришь, да? Тлеет-то он и пахнет при этом отменно!))))

pravdatut 02 апреля 2018 | 20:57

В РФ Нила уже бы убрали, если бы он продвигал изучение национальных языков.

malorus_kiev136 02 апреля 2018 | 21:02

Я думаю, России нужно просто вводить войска, и всех этих натовских портянок и прочих эсэсовских недобитков подвешивать за пизду и за мошонку.

maracineanu_s 02 апреля 2018 | 21:13

malorus_kiev136: не доросли вы еще до этого, так что завидуйте молча

benin_papa__ 02 апреля 2018 | 21:15

malorus_kiev136:
Вам бы, товарищи верные ленинцы-сталинцы, недостроители коммунизма, более пристало озаботиться устройством в останках СССР ватерклозетов и дорог.
А не равняться на верных аллаховцев, в части бессмысленного расползания по Глобусу.

blahovdav 02 апреля 2018 | 21:26

malorus_kiev136: Я думаю, России нужно просто вводить войска, и всех этих натовских портянок и прочих эсэсо/// Тупая путлеровская свинка из детдома и ей васрать на деток, горящих в радиоактивном пеплле?? Аа, просто русская фашистка жаждет реванша?? Ну, ну....

eternity88 02 апреля 2018 | 21:08

Это русские в Латвии "совершили большую ошибку", не сумев стать европейцами, не отмежевавшись вовремя от стремительно возрождающегося совка, который прибалты самим понятным и очевидным образом воспринимают как национальную угрозу. Даже не обязательно было поголовно учить латышский и просить гражданство - достаточно было бы вот ровно на том политическом уровне, на котором так удобно устроился неплохой в принципе парень Нил Ушаков, четко и внятно заявить, что ничего общего кроме языка, культуры и истории с этим мракобесным путинским вставаниемскален иметь русские в Прибалтике не хотят. Но нилам ушаковым куда проще популистски изящно поигрывать на ностальгических и националистических нотках (именуемых, есессно, "патритоическими") и иметь свой муниципальный табош на очень кстати для него загаженных кремлевидением "обиженных латшыскими националистами" (да чо там - фошыстами!) бедненьких русских (потомках красных оккупантов). Ну вот и тут замаячил конец политической карьеры - лет через 15-20 большинство нормально говорящих по-латышски "русских" забудут про то, что у них есть какие-то "попираемые латышскми фошыстами" особые "русские интересы", и кончится славный мэр Риги Ушаков совсем...

valera_riga 02 апреля 2018 | 21:21

Как человек родившийся и все свои 45 лет проживший в Риге, полностью поддерживаю ликвидацию государственных школ с русским языком обучения. Это надо было сделать давно. Ничто так не раскалывает латвийское общество, как разделение детей с самого раннего возвраста на латышей и русскоязычных, а именно это и есть следствие существования русских школ. В Германии нет турецких школ, а во Франции нет арабских. Никто не запрещает говорить на любом языке в быту, да и в тех же школах на переменах, но все дети, независимо от родного языка, должны учиться и расти вместе, поэтому школы должны быть одни для всех.

max3446 02 апреля 2018 | 21:46

а кто молчит по этому нацистскому закону подлецов? Россиская либерастня и всякие зарубежные правозащитники

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