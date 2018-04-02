Двое фигурантов дела о госизмене среди сотрудников ФСБ признали свою вину

По сведениям РБК, они подписали досудебное соглашение с частичным признанием вины в передаче секретных сведений зарубежным спецслужбам. При этом они настаивают на том, что не осознавали криминального характера своих действий. Двое других обвиняемых по-прежнему отказываются признавать свою вину.