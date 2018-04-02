Двое фигурантов дела о госизмене среди сотрудников ФСБ признали свою вину
По сведениям РБК, они подписали досудебное соглашение с частичным признанием вины в передаче секретных сведений зарубежным спецслужбам. При этом они настаивают на том, что не осознавали криминального характера своих действий. Двое других обвиняемых по-прежнему отказываются признавать свою вину.
Комментарии15
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post_v 02 апреля 2018 | 20:37
круто
продавать за бугор секреты, но не осознавать криминального характера своих действий….
они там все такие?
kottigr1 02 апреля 2018 | 20:45
post_v: Никакие "Новички" не могут остановить у ФСБшников торговлю Родиной...
evgolius7 02 апреля 2018 | 21:03
Написал письмо в Госдеп США с просьбой включить себя в список российских миллиардеров- тоже хочу почувствовать себя патриотом Родины...
А то чота никак...
politroller 02 апреля 2018 | 21:11
kottigr1: >>> торговлю Родиной...
а вы не думали что их методы дознания способствуют признанию в чем угодно?
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:23
politroller: Массовые аресты российских хакеров за рубежом и их выдача в США говорит о том, что ребятки из ФСБ очень хорошо поработали, даже и в бессознательном состоянии.
Майор ДОКУЧАЕВ СТАРАЛСЯ.
captainobvious 02 апреля 2018 | 21:32
post_v: видимо, они искренне считали, что речь идет просто о коммерческой сделке ))
поколение, воспитанное гайдаровскими рыночными реформами и чубайсовской прихватизацией, порой такое забавное в своих суждениях и оценках...
alarich 02 апреля 2018 | 20:44
настолько "простодушные"? Хорошо бы узнать , передавали за деньги или как? Тогда и вопрос о простодушии или наивности снимется сам собой.
bervalano 02 апреля 2018 | 21:07
alarich: передавали за деньги или как? == За твердую валюту или за деревянные?
viktorova 02 апреля 2018 | 20:48
Те кто пошли в отказ, наверное, хотят принять участие в расследовании и задали свои 13 вопросов следакам. Но поскольку следствие сотрудничать не хочет и ответов нет, то точно не виноваты!
navsegda 02 апреля 2018 | 20:51
И судьба Скрипаля не пугает , и скрепы не работают , бида
provincial49 02 апреля 2018 | 21:05
Иногда ФСБшники, ну чисто дети...Передавали СЕКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ (!) зарубежным спецслужбам, но не осознавали криминального характера своих действий.
Умиляюсь...Вот и их старший товарищ, Владимир Владимирович, хоть и не передаёт секретных сведений (?) но, похоже, тоже не осознаёт криминального характера своих действий
buzukin939 02 апреля 2018 | 21:19
Мутный текст без грамма информации - один туман и общие слова. Ап чем спич-та?
fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:26
buzukin939: БЗДЮКИН, ГРУППА МАЙОРА ДОКУЧАЕВА сдала ФБР всех российских хакеров ей подконтрольных.
volkov_25 02 апреля 2018 | 21:34
товарищам предстоит нелегкий выбор - полоний или новичек.
vladimir1967 02 апреля 2018 | 21:35
Вышинский рад за своих учеников, царица доказательства - признание-получено. Еще несколько допросов с пристрастием и остальные подпишут.