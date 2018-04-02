В батутном зале сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» следователи нашли высоковольтные провода

Они были проложены транзитом через зал. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном Следственным комитетом. Отмечается, что это является серьезным нарушением техправил. Напомним, ранее сообщалось, что причина пожара предположительно короткое замыкание.

В результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.