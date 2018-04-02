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20:31, 02 апреля 2018

В батутном зале сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» следователи нашли высоковольтные провода

Они были проложены транзитом через зал. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном Следственным комитетом. Отмечается, что это является серьезным нарушением техправил. Напомним, ранее сообщалось, что причина пожара предположительно короткое замыкание.

В результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Комментарии

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naivnyk 02 апреля 2018 | 20:40

Как смешно про Рогозина написать, вперёд!!

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:43

naivnyk: Новое видео, которое показал Востриков лишь подтвердило выводы сделанные ещё на момент трагедии..
Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.
Надо смотреть арендаторов, которые находились под детской площадкой на третьем этаже и записи с камер именно третьего этажа.

shlevet 02 апреля 2018 | 21:15

kottigr1: //...Многие очевидцы видели...//
Это не те ли очевидцы, которые утверждали что в Кедровку на кладбище увезли Камазы с 300 детьми?
Или, быть может это тот "врач скорой помощи" из Кемерово, который говорил о сотнях погибших?

kottigr1 02 апреля 2018 | 21:21

shlevet: Думаете, что это проклятые жидобандеровцы оплавили и разворотили металлические конструкции в ТЦ, а потом заставили сотрудников СК пустить туда журналистов, для съемок.. ? В Вас зреет теория заговора и недоверие к российским спецслужбам.. ?

shlevet 02 апреля 2018 | 21:30

kottigr1: Вы из серии тех, кто сам спросил сам и ответил? =)):-)
Я в отличии от вас НЕ делаю преждевременных выводов.
Для этого есть специалисты, коими не вы ни я не являемся.
Я не из тех, кто как "стрелка осциллографа" знает лучше чем профессионалы из СК.
Это только вы регулярно по этой новости вбрасываете бред о сотнях трупах, о сотнях пропавших без вести.
А потом тихо сдуваетесь, ибо понимаете, что крепко сели в лужу.
НЕ спешите с выводами, даже когда очень хочется получить лайки

kottigr1 02 апреля 2018 | 21:33

shlevet: Кто же поверит в Кемерово тем кто уже лгал в Беслане ?

shlevet 02 апреля 2018 | 21:36

kottigr1: А в чем была ложь в Беслане?

kottigr1 02 апреля 2018 | 21:44

shlevet: Во многом.. Смотрите иски родственников погибших в ЕСПЧ и их решение..

hysteria 02 апреля 2018 | 21:40

kottigr1: Профессия у него такая-лгать и лизать.
Шлевет, одним словом.

evgolius7 02 апреля 2018 | 20:41

А на высоковольтных проводах следователи нашли клеймо НАТО...
Шах и мат НАТО...вы попались!

lenin3 02 апреля 2018 | 21:01

evgolius7: ага, а,помнится,после аварии в московском метро следаки в огромной куче искареженного металла нашли именно ту неискареженную железку, из-за которой, типа, и произошла авария...

shlevet 02 апреля 2018 | 21:23

lenin3: //...нашли именно ту неискареженную железку,...//
Ибо причина аварии в самой аварии не участвовала, хоть и была её причиной

mico_emillya9090 02 апреля 2018 | 20:55

И кто додумался проложить провода?

lenin3 02 апреля 2018 | 21:03

mico_emillya9090: СК и проложил...

nikolaysatin 02 апреля 2018 | 21:00

Автор не понимает что такое "высоковольтные провода". Ваще! Их такое разнообразие от автомобильных к свечам авто до масляного кабеля, чего быть там точно не могло.
Речь, вероятно, об обычных 2-х, 3-х и 4-х жильных кабелях, без которых никакое здание обойтесь не может.

nikolaysatin 02 апреля 2018 | 21:05

nikolaysatin: зря я, наверное, автора помянул, т.к. он ссылается на следователей, а те и про закон Ома не слышали.

curious69_ 02 апреля 2018 | 21:17

nikolaysatin: Высоко- вольтные провода начинаются с напряжения в 10000 вольт . Такое напряжение есть лишь в трасформаторной "будке", расположенной вне здания или на линейных кабелях и воздушных проводах , опять же вне здания. Лица распространяющие подобною информацию, как в "новости"- ДЕБИЛЫ по определению.

snips 02 апреля 2018 | 21:23

curious69_: отчасти могу поспорить , я строю такие центры , правда в австралии , высоковольтки по зданию хватает правда на игровых площадках их вообще нет

kottigr1 02 апреля 2018 | 21:30

curious69_: Самое интересное.. А что именно запитывалось с того "высоковольтного кабеля", который по мнению СК коротнул ?.. На видео видно, что всё электрооборудование и освещение в ТЦ исправно работало даже после начала пожара..

vse_tam_budem 02 апреля 2018 | 21:39

curious69_: по современным СНиПам от 3 000 вольт..что даже выше, чем используют некоторые для казни....а так всё верно.
"Страшный" электрик со стажем )))

piterjanis 02 апреля 2018 | 21:00

Так фабрика бывшая

snips 02 апреля 2018 | 21:28

piterjanis: пробить стену вствить железные ступеньки широкие и двери стекло , это даже таджики сделают , но жлобство не позволило

(комментарий скрыт)

ivan127_4 02 апреля 2018 | 21:31

следователи нашли высоковольтные провода
__________

Дайте угадаю....Путин!?

jetsam 02 апреля 2018 | 21:34

вообще-то, с первой секунды было ясно - круг виновных будет огромен.
поболее самого здания. и ноги растут не только в кемерово.
одной инструкцией "перенести на первый" не отделаться - "сахар" в рязане не в подвале разве был?

* мелко капают. мелко. очки зашорены.

kaplan911 02 апреля 2018 | 21:47

Не Рогозин подсуетился, не ?Ё!

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