Пожар в сочинской элитной пятиэтажке тушат 133 человека, задействованы 38 единиц техники
Об этом сообщает региональное управление МинЧС. Из здания эвакуированы около 50-ти человек, в том числе 15 детей. На базе одного из санаториев для них подготовлен пункт временного размещения.
По последним данным, пожар локализован. Тушение осложняется сильным ветром в Сочи. По предварительным данным, пострадавших нет.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 02 апреля 2018 | 20:35
Слава Богу, что хоть тут пострадавших нет
alien_3 02 апреля 2018 | 21:13
shlevet: Элитная 5-этажка 38 единиц техники. Неэлитный ТЦ в Кемерово: 2 сломанные пожарные машины. Попахивает дискриминацией.
captain_ 02 апреля 2018 | 20:35
Перед РФей стоят великие задачи: "победить" США и волоколамскую свалку... Ггг..
jetsam 02 апреля 2018 | 20:42
опять виноваты бузотеры? провокации? обама?
provincial49 02 апреля 2018 | 20:55
Анти-Блок: "Мы, на радость всем буржуям, у себя пожар раздуем!"
cedegrinn 02 апреля 2018 | 21:01
Петр - великий,... Николай - кровавый, Владимир - погорелый?
jetsam 02 апреля 2018 | 21:02
cedegrinn: ВВП - Владимир великий погорелец.
efilika 02 апреля 2018 | 21:12
Что ни день, то происшествие. Скоро паводки начнутся, опять целые деревни будут тонуть.
kaplan911 02 апреля 2018 | 21:49
Выборы прошли, Бедоносец "победил".