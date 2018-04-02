Пожар в сочинской элитной пятиэтажке тушат 133 человека, задействованы 38 единиц техники

Об этом сообщает региональное управление МинЧС. Из здания эвакуированы около 50-ти человек, в том числе 15 детей. На базе одного из санаториев для них подготовлен пункт временного размещения.

По последним данным, пожар локализован. Тушение осложняется сильным ветром в Сочи. По предварительным данным, пострадавших нет.