Организатор: Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера Telegram пройдет 3 апреля в Москве

Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера «Telegram» пройдет 3 апреля у приемной силового ведомства на Кузнецком мосту. Цель акции – показать недопустимость нарушения права на неприкосновенность частной жизни и личной переписки. О планирующемся мероприятии рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, микроблогер Анатолий Капустин.

«Мы просто встанем напротив приемной ФСБ и будем вслух по очереди зачитывать свои личные переписки из мессенджера «Telegram». Главное, чтобы это было максимально лично, чтобы сразу было понятно, что когда ФСБ влезает в твою переписку, всем сразу становится плохо, неловко и грустно. Я считаю, что это касается каждого», — сказал он.

А.Капустин отметил, что данная акция не согласована с властями, но в то же время и не является одиночным пикетом. По задумке авторов, планирующееся мероприятие должно напоминать по формату ежегодную акцию в память о жертвах политических репрессий у Соловецкого камня, когда люди стоят в очереди и по одному выходят к микрофону зачитать имена и фамилии тех, кто пал жертвой сталинского террора. По словам активиста, на выступление каждого пришедшего к приемной ФСБ в среду планируется отвести от 2 до 5 минут.

А.Капустин также подчеркнул, что ни он, ни второй автор идеи этой акции не представляют никакую политическую или общественную организацию. «Мы просто два человека, которым не все равно», — пояснил он.

Начало акции в 19.00 (по МСК) по адресу ул.Кузнецкий мост, дом 22.

20 марта Роскомнадзор направил руководству «Telegram» уведомление о неисполнении требования ФСБ по предоставлению ключей шифрования, установил дедлайн в 15 дней и предупредил о грядущей блокировке мессенджера в России. В свою очередь, руководство «Telegram» отправило Роскомнадзору ответ с описанием структуры мессенджера и объяснением технической невозможности исполнить указанное требование.