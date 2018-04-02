Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН

По сведениям Коммерсанта, вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии. Издание отмечает, что речь фактически идет о встрече с нормандском формате, за исключением России. Впрочем, источник в российском МИДе уже заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте.