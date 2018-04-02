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20:03, 02 апреля 2018

Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН

По сведениям Коммерсанта, вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии. Издание отмечает, что речь фактически идет о встрече с нормандском формате, за исключением России. Впрочем, источник в российском МИДе уже заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте.

Комментарии

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sisyan_mudachina 02 апреля 2018 | 20:07

Пусть они там хоть усрутся обсуждая , как Путин скажет так и будет !)

kypykyky 02 апреля 2018 | 20:14

sisyan_mudachina: Москва спалёная пожаром, кому то отдалась?

pit_heap 02 апреля 2018 | 20:16

МИД РФ:Москва не имеет ничего против встречи участников "нормандской четверки" по миротворцам без РФ, поскольку окончательное решение этого вопроса будет приниматься "совсем в другом месте".

evgolius7 02 апреля 2018 | 20:23

Россию ни во что не ставят вражины.
Мы главные в мире...мы самые главные в мире!
Вам же Путин докладывал что он царь земли?
То-то...он грозен и жесток...покажет воронежцам и саратовцам кто в мире хозяин!

varlam59 02 апреля 2018 | 21:32

Кто пустит миротворцев Донбасс, кроме как на линию разграничения между конфликтующими сторонами? И решать это будут в ООН, а не на тусовке из трёх президентов по условиям Порошенко.

tour 02 апреля 2018 | 20:23

pit_heap:
Ну-ну
«В течение следующего срока Путин готов решать вопросы Донбасса. Источники в МИД РФ сообщили, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово».

liquidsky__ 02 апреля 2018 | 20:29

tour: Ну так не Украиной же. Что и требовалось.

tour 02 апреля 2018 | 20:43

liquidsky__:
Донбасс, и есть Украина!
Те огрызки ОТСОСа (ОРДЛО) 1/3 и 1/4 части Луганской и Донецкой областей Украины, это всё, что находится под оккупацией сепаратистских боевиков. У ОРДЫ, нет ни малейшей перспективы — ни политической, ни экономической, ни военной — так называемой борьбы за независимость провозглашенных «республик», никогда не имела и иметь не будет. Будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация.
Никто в ОТСОСЕ за вхождение в Россию не голосовал. Голосовали за НЕЗАВИСИМОСТЬ. Если ОРДА независима, с какого бодуна Россия ОБЯЗАНА за них всё решать? Да и кто там с "железной" волей, будет "недороссию" строить? Клинический психопат захарченко? Так у него семь пятниц на неделе, сегодня он Киев "берёт, вчера Лондон и так каждый день. Окурок уже запарился с этими недоумками.

motoped 02 апреля 2018 | 21:20

tour: у хохля помутнение рассудка)))

liquidsky__ 02 апреля 2018 | 21:21

tour: Да какая разница сколько там третей, главное - создание прецендента.

alehan11174 02 апреля 2018 | 20:27

Чтобы на Украине стал мир надо:
1. Выпизд#$дить оттуда всю путирашинскую шваль
2. Разместить миротворцев НАТО
И все будет Ок!:))

minerr 02 апреля 2018 | 20:43

alehan11174: Выпизд#$дить оттуда всю путирашинскую шваль
_______

Ты так Парашенко назвал? "Миротворец" по тебе плачет.

estamp 02 апреля 2018 | 20:45

alehan11174: надо: 
1. Выпизд#$дить оттуда всю путирашинскую шваль 
---
В каком полку служишь, киборг?

fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:16

pit_heap: Ты думаешь Трамп будет принимать решение?
Видимо так, недаром Путина пригласил чтобы о своем решении ему сказать. Для принятия к исполнению,

samat 02 апреля 2018 | 20:25

kypykyky: Ни кому Васька в Мире Россия не отдавалась,это не Германия,и не Франция,не говоря о залежалой девке Украине,лягут под любого.

(комментарий скрыт)

rampa 02 апреля 2018 | 20:45

samat: вот под любого-то как раз они и не ложатся. А только под того, кто может их удовлетворить. По-моему, это лучше, чем в одиночку онанизмом заниматься )))

fig_wam_ 02 апреля 2018 | 21:19

samat: Было дело, и под турок ложилась, а уж про монголов и вспоминать .....

able_seamans 02 апреля 2018 | 20:14

sisyan_mudachina: То что у него целая 140 миллионная страна в холопах никто и не отрицает.

polit_person 02 апреля 2018 | 20:19

able_seamans: Смешно слышать про холопов от американского раба. Скоро тебе морду намажут гуталином, для пущей убедительности, а ты так же с вожделением будешь есть с руки Нуланд, а твой шоколадный гаулятер, топтаться у сортира, ожидая американского президента, что бы с угодливой улыбкой на морде застегнуть ему ширинку.

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:23

polit_person: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

semper_fidelis 02 апреля 2018 | 20:28

kottigr1: > При Путине 95% жителей России являются или нищими
Врать не устали?
95% - это при любимом либердой ЕБНе. При Путине вчетверо меньше.

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:33

semper_fidelis:
РФ работающие люди:
0,9% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,1% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.
36% - россиян имеют доход от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
42% сограждан - имеют доход до 20 000 руб.
12% россиян - являются работающими нищими и имеют доход менее 10 000 руб.

70% сограждан живут у черты бедности, являясь хронически бедными.
14% россиян являются нищими.
11% россиян имеют небольшие доходы, которых не хватает на полноценную жизнь.
4,5% россиян имеют нормальные доходы.
0.5% россиян имеют высокие доходы.

Даже сами путинисты это признают..
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль иди дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ

sosiobama 02 апреля 2018 | 20:30

kottigr1: Хохлик, не боишься к Рамзану в чёрный список попасть?))

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:35

sosiobama: Рамзану некогда, он смеется над покорными россиянами, которые платят ему дань, за то что Путин проиграл в чечено-российской войне..
"Большая часть россиян никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы России. Такие данные получили специалисты «Левада-Центра» в ходе опроса, который был проведён в 45 регионах страны.
Согласно результатам исследования, более двух третей россиян — 70% - никогда не бывали за пределами бывшего СССР, а загранпаспорт есть всего у 17% граждан России. 80 процентов россиян не имеют загранпаспорта и никогда не бывали за границей."

(комментарий скрыт)

able_seamans 02 апреля 2018 | 20:29

polit_person: Никуя себе ты киношник, что куришь? С таким восприятием собственной неполноценности остается только и остается кричать как клоун Сам Дурак...

ross1919 02 апреля 2018 | 20:20

able_seamans: Не из бывших пажей его императорского величества будете?

ura_123 02 апреля 2018 | 20:23

ross1919: Не повторяйся. Кстати,про императорское "величие" это тебе к Поклонской нужно.

samat 02 апреля 2018 | 20:27

able_seamans: Правильно о бандеровцах хохлах сказал Украинец,хвалим за смелость.Но преувеличил народу,от силы у них несколько сотен,таких упертых.

able_seamans 02 апреля 2018 | 20:45

samat: А пригожинские глистята кроме как паясничать и кривляться еще что нибуть умеют? Или остаток мозга не способен выработать что-то поумнее?

samat 02 апреля 2018 | 20:20

sisyan_mudachina: Точно так,шестерки и ничего не решают, а только создают видимость,как хозяин скажет так и будет.

ura_123 02 апреля 2018 | 20:30

sisyan_mudachina: Ты Путину посоветуй заняться воняющими свалками вокруг масквабада,а уж потом лезть в калашный ряд)))

estamp 02 апреля 2018 | 21:02

ura_123: Давно ли Львов почистили?

nipalvern 02 апреля 2018 | 20:10

"Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте."
Без комментариев.

rampa 02 апреля 2018 | 20:49

nipalvern: по мне так лучше бы вопрос хотя бы со свалками решили

ura_123 02 апреля 2018 | 20:10

Давно пора было разграничить и взять под контроль границу РФ и Украины.
Нечего гумконвоям шастать туда-сюда,а заодно и ОРДЛОвцам.

nnnmmm 02 апреля 2018 | 20:12

ura_123: пусть для начала хотелку отрастят.

ura_123 02 апреля 2018 | 20:15

nnnmmm: Не переживай,отрастят.

samat 02 апреля 2018 | 20:30

ura_123: Не отрастят не из чего.Если в молодости была маленькая хотелка,то к старости и совсем отсохла,баб только ихних жалко.

mechanicians 02 апреля 2018 | 21:29

ura_123: Только граница окажется не там, где ты думаешь, хохольчик.

b522 02 апреля 2018 | 20:13

Давно пора! А пирдосов домой, разбитые дороги в стране строить, а не терроризмом в соседних странах заниматься!

sosiobama 02 апреля 2018 | 20:14

А что, мнение Донбасса уже не важно? Короче бестолковая встреча....

kypykyky 02 апреля 2018 | 20:16

sosiobama: неважно. и тсаря тоже уже не важно.
сходи, помолись, смерд.

sosiobama 02 апреля 2018 | 20:18

kypykyky: член вынь изо рта, а то непонятно что там бормочешь))

ross1919 02 апреля 2018 | 20:22

kypykyky: из каких графьев, Вася, будете?

estamp 02 апреля 2018 | 21:06

kypykyky: неважно. и тсаря тоже уже не важно. 
---
А встреча закончится так: все обменяются мнениями, внимательно выслушают друг друга, но лкончательное решение вынесет Меркель. И жто решение будет "Давайте позвоним Владимиру."

ura_123 02 апреля 2018 | 20:20

sosiobama: Донбасс и ОРДЛО чувачок,совсем не одно и то-же )))
Микророссия плавно переходящая в нанороссию...
Кстати,чё там слышно про плотницкого,отчего то сидящего в Новых Крестах что в Питере и как он умудрился наскирдовать миллиард российских рублей???

b522 02 апреля 2018 | 20:21

sosiobama: А вы сильно прислушивались к мнению руководителей Ичкерии?

semper_fidelis 02 апреля 2018 | 20:30

b522: А что, выходцы из ЛДНР захватывали больницы в Полтаве и взрывали дома в Киеве?

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:38

sosiobama:С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..

sosiobama 02 апреля 2018 | 20:43

kottigr1: Всё на что ты способен это копировать враньё со своего Цензора. Нет что бы мозгами своими подумать, чужими жить наверное проще))

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:48

sosiobama: Не знаю почему ты от какого-то Цензора сразу со страху сразу делаешь под собой лужу..
Мною же приведены цифры ООН..

sculll 02 апреля 2018 | 21:03

kottigr1: А оон кто эти данные дал? Не укробрехливая власть?)))

kottigr1 02 апреля 2018 | 21:18

sculll: А ООН получает данные от своих служб, занятых в помощи беженцам.. Тем более, что данные любого беженца можно проверить.

polit_person 02 апреля 2018 | 20:15

В первую очередь этих миротврцев нужно разместить в Киеве, Львове, Харькове, Одессе.

ura_123 02 апреля 2018 | 20:26

polit_person: В Одессе??? Дружок,во всех перечисленных тобой городах мир и не стреляют. Впрочем как и в освобождённых от картофельного вредителя Краматорска и Славянска.

estamp 02 апреля 2018 | 21:08

ura_123: Это исключительно потому что сепары не воюют с мирными жителями. В отличие от ВСУ

abuvgrobu 02 апреля 2018 | 20:17

Обсуждать они там могут всё, что угодно, вплоть до церемонии встречи инопланетных гостей, но любые миротворцы на Донбассе и их размещение возможны только лишь с ведома и согласия России. Точка

b522 02 апреля 2018 | 20:24

abuvgrobu: Черта лысого. Пирдосию вообще выключают из мировой политики. Как рубильник. Будут временами сеансы психотерапии проводить, чтобы придурок кнопку не нажал.

able_seamans 02 апреля 2018 | 20:36

abuvgrobu: Так Россия же не сторона конфликта, это же мирные шахтеры и трактористы нашли склады оружия в шахтах и дают отпор «жидобандеровцам». Причем тут согласие какй-то смехдержавы?

estamp 02 апреля 2018 | 21:12

able_seamans: Причем тут согласие какй-то смехдержавы?
---
Конечно же ни при чем.
Поэтому они все сами
Сами посовещаются, сами все взвесят, сами все решат, сами проект решения представят на согласование смехдержаве.

abuvgrobu 02 апреля 2018 | 20:17

Обсуждать они там могут всё, что угодно, вплоть до церемонии встречи инопланетных гостей, но любые миротворцы на Донбассе и их размещение возможны только лишь с ведома и согласия России. Точка

kryymsdyk 02 апреля 2018 | 20:20

abuvgrobu: а Россия участник конфликта?

hagana 02 апреля 2018 | 20:17

Давно пора ! А так как в Донбассе российских войск нет и Донбасс к РФ никакого отношения не имеет , то и на саммите России делать нечего ,- своих проблем выше крыши !!

aluksejsilver 02 апреля 2018 | 20:20

Со стороны России их миротворцев не пустят всё равно, а значит это будет пустобрёхство.

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:28

aluksejsilver: Если к переговорам подключатся пиндосы, то они и спрашивать никого не будут.. Зажарят всех кто встанет у них на пути, как зажарили уже 500 вагнеровцев и уже через час украина-российская гос.граница будет под охраной морпехов.. А Путин утрется и опять спрячется в Кремле..

sosiobama 02 апреля 2018 | 20:47

kottigr1: Эти могут, да... отснять захват границы в Голливуле и таким как ты дурачкам показать. На большее твои пиндосы не способны))

kottigr1 02 апреля 2018 | 20:51

sosiobama: Для дурачков существуют "Вести-24", "Первый канал", "НТВ" и прочие ВруTV...

able_seamans 02 апреля 2018 | 21:01

sosiobama: Ты пригожинец виимо спутал пиндосов со своим вождем. Этотон любит показывать видео воздушных оперций РФ в Сирии, которые оказались кадрами с боев международной коалиции. А про мультики с ракетами «со смещенным центром» я вообще молчу. Это прорыв в российской мультипликации...

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sg79g 02 апреля 2018 | 20:23

Решение о миротворцах ООН принимается в ООН. Как то так

raffal 02 апреля 2018 | 20:47

sg79g: Решение о миротворцах ООН принимается в ООН. Как то так
______________________________
Как-то так....ООН?
"Генеральная ассамблея ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности изменения статуса Республики Крым и города Севастополь"
...................
И о статусе "миротворец". Настаиваете, что это только в юрисдикции ООН? Тогда, по какому праву российский контингент в Южной Осетии именовали "российские миротворцы"? Никакого мандата ООН у них не было. Нет такого статуса и у 14 армии ВС РФ в молдавском "приднестровье".

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maikl5301 02 апреля 2018 | 21:16

Интересно как Порось собирается ввести "смертотворцев" в регион против воли властей

peresvet73 02 апреля 2018 | 21:30

К тому времени, украинские войска должны выйти на линию границы России.

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