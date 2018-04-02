«Саратовские авиалинии», скорее всего, прекратят заниматься авиаперевозками
Во всяком случае, Росавиация предложила авиакомпании добровольно прекратить авиационную деятельность. Как передает «Интерфакс», ведомство не намерено удовлетворять заявку о возобновлении сертификата эксплуатанта, отозванного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11-го февраля, когда погиб 71 человек.
Комментарии5
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gvs 02 апреля 2018 | 20:08
Будет пароходная компания "Саратовские авиалинии" ))) Которая в итоге утопит и пароход )))
nata_roo 02 апреля 2018 | 20:09
Ну и пес с ними! Милый Алешенька "не заметил" (чтобы не портить предвыборную обедню царю) Ан-148 (как и Юляха, пардон, Юлия Леонидовна). Стало быть и для нас, его паствы, не было такого события...
А, ведь, политик должен об этом случае кричать! Потому что вместо запрета типа и упразднения компании в полный рост должна обсуждаться проблема нулевой квалификации наших пилотов и, следовательно, небезопасности полетов нас, Лешиной паствы...
shraer 02 апреля 2018 | 20:14
бл*ть! свех душат..
demokrat62 02 апреля 2018 | 20:16
Скоро и российская экономика испустит дух.Царь за следующие 6 лет окончательно ее добьет.
dedctolet 02 апреля 2018 | 20:27
Прекратить все полеты."Летайте самолетами Аэрофлота"!!!
Не очень дёшево,не очень быстро,но весело.
Особенно в очередях за билетами веселуха.