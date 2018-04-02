«Саратовские авиалинии», скорее всего, прекратят заниматься авиаперевозками

Во всяком случае, Росавиация предложила авиакомпании добровольно прекратить авиационную деятельность. Как передает «Интерфакс», ведомство не намерено удовлетворять заявку о возобновлении сертификата эксплуатанта, отозванного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11-го февраля, когда погиб 71 человек.