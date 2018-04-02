Постпред России: Россия будет настаивать на участии своих экспертов в расследовании «дела Скрипалей»
Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он рассчитывает, что Великобритания все-таки поделится результатами проб по отравлению в Солсбери. Постпред считает, что результате техэкспертизы, проводимой организацией, будут известны в конце этой или начале будущей недели.
Комментарии40
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navsegda 02 апреля 2018 | 20:07
Когда Тереза Мей поставила ультиматум думали хиханьки-хаханьки , а теперь елозят , прохвосты
pit_heap 02 апреля 2018 | 20:19
Все ясно:Россия цинично нарушила базовый принцип - "Джентльменам верят на слово" и теперь джентльменов раздражает что карта не идет.)
patrik05 02 апреля 2018 | 20:24
Постпред России: Россия будет настаивать на участии своих экспертов в расследовании «дела Скрипалей»...
Запросто, если в России найдутся пара слепо-глухих специалистов по боевым отравляющим веществам.
navsegda 02 апреля 2018 | 20:28
patrik05: а других и не осталось ))))
patrik05 02 апреля 2018 | 20:36
navsegda:
А чего же тогда англичанка залупается?
eternity88 02 апреля 2018 | 20:45
patrik05: А англичанке от упоротых манек да сережек уже ничего и не надо.
Каддафи в свое время тоже настаивал на участии Ливии в расследовании взрыва Боинга над Локерби в 1988. Че-та как-та не сложилось - сколько лет ни отрицал вину, а пришлось таки сначала в 1999-м выдать своих на суд, а в 2003 и выплатить семье каждого из погибших по $ 10 000 000 в обмен на полное снятие экономических санкций, а было их 259 человек... Правда, самого Каддафи ничто не вразумило, и закончил свой путь жизненный он "на очень громкой ноте"...
navsegda 02 апреля 2018 | 20:49
patrik05: создатель новичка Вил Мирзоянов давно гражданин США )))))))))))
ivan444 02 апреля 2018 | 21:42
patrik05: А чего Кремль истерит? Он же "не сторона конфликта".
evgolius7 02 апреля 2018 | 20:20
Россия будет настаивать на участии своих экспертов в расследовании «дела СкрипалеЙ...
А чего они смогут сделать если их не допустят?
Ещё больше слюней и соплей выдят?
Им же сказано...не суйтесь мы на своей земле и вам тут не место.
aorswen 02 апреля 2018 | 20:07
идите на йух!
us101 02 апреля 2018 | 20:09
Так-же как и с расследованием сбитого Боинга?
Скоро мы на Гугл-карте увидим 10-ти метрового англичанина, распыляющего вокруг Скрепалей газ "Новичёк"?
minerr 02 апреля 2018 | 20:18
us101: Скоро...
____
Ну и как без сакральное "скоро". Убогие у вас всё - таки методички.
us101 02 апреля 2018 | 20:30
minerr: Хорошо, я всем НАМ так и передам, что ВАМ всем НАМ сАкральное "скоро" всё убогие...
А кто такие "Методички"?
ivan444 02 апреля 2018 | 21:47
us101: "Методички" - это такие маленькие брошюрки, с инструкциями, как нужно проводить кремлёвскую пропаганду, напечатанные для пригожинских поварят-тролльчат.
sg79g 02 апреля 2018 | 20:19
us101:
Думаешь у англичан версий меньше? От отравленного чемодана до ядовитой гречки.. Только с одной большой разницей. Россия в расследовании крушения МН-17 не принимала участия, а островитяне наоборот расследуют сами и выдают версии одна тупее другой..
mystar 02 апреля 2018 | 20:52
sg79g: выдают версии одна тупее другой
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Ну надо признать что версии выдают газетчики и их "эксперты". Ну фантазируют ребята что тут поделаешь.
На данный момент официальная версия озвучена Скотланд-ярдом:
"Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".
jetsam 02 апреля 2018 | 20:52
sg79g: это как не принимала? в СК до сих пор открыто дело. и есть свидетель. была два, да испанский Карлос сдулся. но дело открыто, фото 800м самолета подшито в папку.
все показания "трупы несвежие" - степлером подбиты. так что все нормально.
ждем, когда в басманном суде зал освободится - все время либералов судят, млин, очередь большая.
us101 02 апреля 2018 | 21:31
sg79g: - это Сегей, 1979-го года? Значит ты эту интерпритацию "театра одного сценария" видел только Путинском исполнении!? Таких называют ПутинЮгентс. Взято от ГитлерЮгентс, из грандиозного исполнения этой арии Адиольфом Гитлером. Вот отрывок из пролога, который он исполнил в 1939м году и который совсем недавно, так неудачно пытался повторить его последователь-
"...Я объявил, что граница между Францией и Германией (адаптация исполнителя) — окончательна. Я неоднократно предлагал Англии дружбу и, если необходимо, самое близкое сотрудничество, но такие предложения не могут быть только односторонними. Они должны найти отклик у другой стороны..."
Ну ладно, а теперь к делу,
Так вот, когда Пётер Первый пытался очеловечить Россию и приказал боярам бороды рубить, Оксфордкому университету в Англии, было уже около 500 лет... С тех пор поменялась много версий России, однако у англии всегда оставалась только одна версия!
Это отвечает на твой вопрос?
mystar 02 апреля 2018 | 20:12
Да срать уже на эти гейропские забавы. Пусть там солидаризируются скока влезет. России надо выходить из этих игровых сообществ. Остаться только в ООН как кость у ЕСа и США в горле.
natogrek 02 апреля 2018 | 20:15
mystar: "Остаться только в ООН как кость у ЕСа и США в горле." ////// Еще оставят ли.
mystar 02 апреля 2018 | 20:55
natogrek: Еще оставят ли.
________________________
Ну если СССР там состоял то и Россия останется. А нет так нет. ООН уже сдохла и воняет.
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 21:11
mystar: СССР давно уже не стоит
jetsam 02 апреля 2018 | 20:58
mystar:
чего уж мелочиться загадочной русской душе?
сразу обратно в пещеру!
и дверь законопатить. чтобы по запаху не нашли.
sg79g 02 апреля 2018 | 20:16
"В статье (Таймс) также приводятся данные о том, что делали Скрипали перед тем, как их обнаружили в бессознательном состоянии. В частности, в воскресенье, 4 марта, в 9:15 утра автомобиль Скрипаля видели на северной окраине Солсбери. В 13:40 Скрипали приехали на парковку торгового центра Maltings и пошли в паб The Mill в центре города. В 14:20 они пообедали в Zizzi, в 15:35 вышли из ресторана, а в 16:15 в экстренные службы поступило сообщение и спустя считаные минуты на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили Скрипалей в крайне тяжелом состоянии на скамье рядом с рестораном. "
В какой момент гречки подсыпали? Наверное в ресторане все-таки..
eniro 02 апреля 2018 | 20:28
sg79g: О-о, теперь стало все на место. Отравленную гречку(присланную из России) он принесли в ресторан и ее им там просто приготовили. Это меняет дело в корне. А зачем копипастил 6 строк? Ведь и без этого все объяснил?
nikolashin2017 02 апреля 2018 | 20:17
слепой сказал: посмотрим-
-так коротко могу сказать,
а проще говоря:не стоит в огород
пускать козла ,ядрена мать...
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 20:20
Бритты обратились ОЗХО через 15 дней, после якобы отравления, хотя обязаны были сделать это сразу же, т.к. через сутки уже невозможно никаких следов обнаружить. Через 15 дней, все выводы "ыкспердов" изначально ничтожны, т.к. никаких следов уже нет. Они уже изначально ничего найти не могли бы.
navsegda 02 апреля 2018 | 20:26
abuvgrobu: кому обязаны ? откуда ты знаешь через сколько что обнаружается ? истчо один искперт )))
eternity88 02 апреля 2018 | 20:54
navsegda: О, это у них из экспердов самый главный. такоза зря ничо не напишет - сказал, что через 15 дней ничо ваще ни астаница, значь ниасталась!
jetsam 02 апреля 2018 | 20:54
abuvgrobu: а мы через сколько дней задали свои 13 к ОЗХО ? прям в первый день или за день до?
alexandr_l 02 апреля 2018 | 21:01
abuvgrobu: Мы будем требовать соблюдения ВСЕХ правил от ВСЕХ окружающих.
dedctolet 02 апреля 2018 | 20:35
Что-то задумали"экспэрты".Видимо решили конём ходить.
Не расчитывали на то , что живые останутся
eyjafjallajoekull 02 апреля 2018 | 20:35
Ни в коем случае: иначе "хана" расследованию!
russky77 02 апреля 2018 | 20:37
Так уж у нас принято, что бандиты сами решают, что по понятиям, а что беспредел. А англичане этого никак не могут понять. У России свой путь
eternity88 02 апреля 2018 | 20:57
russky77: ага - ливийский. хотя, конечно, искренне верят, что ядерное оружие их не то что от внешней угрозы, а даже от всё разрушающего собственного жлобства и бездарности надежно защищает.
piter_ug 02 апреля 2018 | 20:52
//будет настаивать на участии своих экспертов...//
Потерпите, в Гааге изучите в материалах дела.
И сразу по всей совокупности дел.
kaplan911 02 апреля 2018 | 21:09
Он что, с дуба рухнул ?
Сами травят, сами расследуют и сами судят......это возможно только
врашке.
bmrt 02 апреля 2018 | 21:12
К следствию никогда не привлекаются подозреваемые.
Только в суде, отнюдь не Басманном, будет изложено дело с выводами.
А пока росвласти бес толку суетятся...
zollendorf 02 апреля 2018 | 21:34
Россия будет настаивать на участии своих экспертов//
Если британцам когда-либо потребуется беззубая, бредовая дезинформация они к вам обратятся
ivan444 02 апреля 2018 | 21:39
Ну да, знаем мы эти "экспертизы" а-ля "Алмаз-Антей". Не фиг, подпускать близко к экспертизе, подозреваемых. Узнают результат, когда время придёт!