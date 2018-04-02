Постпред России: Россия будет настаивать на участии своих экспертов в расследовании «дела Скрипалей»...

Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он рассчитывает, что Великобритания все-таки поделится результатами проб по отравлению в Солсбери. Постпред считает, что результате техэкспертизы, проводимой организацией, будут известны в конце этой или начале будущей недели.