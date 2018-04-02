Пять районов Якутска остались без электроснабжения
Как передает ТАСС, света нет в центре города, в районе аэропорта и студенческого городка. О том, когда планируется устранить последствия аварии, местные власти пока не сообщают.
В Якутске сейчас минус 10.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 02 апреля 2018 | 20:02
Русский мир
gordy 02 апреля 2018 | 20:04
"О том, когда планируется устранить последствия аварии, местные власти пока не сообщают."
После выходных ещё не пришли в сознание?
patrik05 02 апреля 2018 | 20:20
Пять районов Якутска остались без электроснабжения. В Якутске сейчас минус 10...
Неплохо, но маловато. Чтобы московские либералы возбудились и порассуждали о смене режима В.Путина из-за аварии в Якутии, нужны трупы маленьких якутов.
pravdatut 02 апреля 2018 | 21:02
При -40 -50*С канализация не работает, вырастают "золотые" горы.