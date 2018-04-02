Пожар в элитной сочинской пятиэтажке локализован на площади 500 квадратных метров

Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего жилого дома в Сочи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший офицер-оператор Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Рустам Рассаев.

Он пояснил, что пожар произошел на кровле 5-ти этажного жилого дома в городе Сочи на площади 500 квадратных метров.

«На месте пожара по повышенному третьему номеру сложности работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы. Проведена эвакуация 50 жильцов, для которых подготовлен пункт временного размещения», — сообщил Р.Рассаев.

Всего к тушению пожара привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. Тушение пожара осложняет сильный ветер.

Между тем, как сообщает местное издание «Макс портал», огонь постепенно опускается на нижние этажи и, возможно, перекинулся на соседний корпус. На место пожара прибыл мэр города. На тушении занято несколько десятков человек. Тушение осложняется сильным ветром. К ночи он может усилиться до 20-ти метров в секунду.

О пострадавших сообщений не было.