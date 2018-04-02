Крупнейшим британским компаниям предложено бойкотировать ежегодный бизнес-саммит в Петербурге в мае
По сведениям «Таймс», это связано с нарастанием политической напряженности из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Как заявил изданию один из фондовых менеджеров, вести бизнес в России — все равно что вести бизнес с мафией.
Комментарии12
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dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 19:36
Англия сама давно стала оффшорной зоной. куда стекаются грязные деньги со всего мира...
ostapbey 02 апреля 2018 | 19:59
dobro_vam_v_dom: а откуда вытекают грязные деньги?
Из русского мира наворованные?
Виолончелями
Даже.
bozk 02 апреля 2018 | 19:37
Мы и без британского бизнеса сможем производить лапти !
rico76 02 апреля 2018 | 19:38
Крупнейшим британским компаниям предложено бойкотировать ежегодный бизнес-саммит в Петербурге в мае...
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Интересно, кто же это им «предложил»???
Уж не Эхо ли?))
wicked_digger 02 апреля 2018 | 19:40
rico76: это была "невидимая рука рынка", там же никто иной не может вмешиваться в частный бизнес, как нам тут рассказывают.
pro_hanov 02 апреля 2018 | 19:53
rico76: «Интересно, кто же это им «предложил»??»
Не иначе как Её Величество)
seryj_wolk 02 апреля 2018 | 19:58
pro_hanov: Фондовый менеджер очень правильно заявил. Никакого бизнеса с мафией!
lion64___3 02 апреля 2018 | 19:39
Видно, боятся, что михаил-спб отравит их курой и гречей.
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 19:51
Закрыть британское посольство и выслать всех британских граждан из России к чёртовой матери.
Наступят времена получше - если они перебесятся,восстановим дипломатические отношения.Не наступят, ну так и будем жить без дипломатических отношений.
ostapbey 02 апреля 2018 | 19:56
abuvgrobu: никогда хорошо не жили, поэтому и пробовать не стоит..
Гласит русская народная мудрость..
nipalvern 02 апреля 2018 | 19:54
Британия выглядит жалкой и беспомощной. И она это прекрасно понимает, что только добавляет ей злости.
Ни в сфере экономики, ни в военной сфере Британия ничем России навредить не в состоянии. И поэтому ей остаётся лишь разыгрывать спектакли.
eniro 02 апреля 2018 | 19:55
Экономический рывок России не остановить! Еще немного и в недогоняемом отрыве! Надо напрячь все силы! Скажем дружное "Нет" грязному британскому капиталу! За мир во всем Мире между олигархами! Не пощадим живота своего...