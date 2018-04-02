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19:31, 02 апреля 2018

Неизвестные угрожают Театру.doc

Как сообщила у себя в Фейсбуке режиссер Зарема Заудинова, угрозы содержались в онлайн-заказе 10-ти билетов на спектакль «Война близко» по материалам дела украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Послание написано от имени неких «патриотов России».

Накануне в возрасте 62-х лет скончался худрук театра Михаил Угаров. Несмотря на это, театр решил не отменять спектаклей. Сегдоняшний – «Война близко» – начнется уже через полчаса.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 19:34

Театришко пытается сделать себе и своему скудоумному спектаклю рекламу...

kryymsdyk 02 апреля 2018 | 19:38

dobro_vam_v_dom: да чё ты говоришь, бабка с членом?

natogrek 02 апреля 2018 | 19:37

Угрозы - результат разнузданной пропаганды и промывания мозгов народа такими особями как соловьиный помет и потакания властей фашиствующим молодчикам. Вот кого надо было бы Путину бить первым, но он не чешется..

lion64___3 02 апреля 2018 | 19:44

natogrek: Мы, русские люди, уже слышали от ваших :"Раздавите гадину!" Что ж, будет вам ваше пожлание по вашим рылам.

abuvgrobu 02 апреля 2018 | 19:53

Сегдоняшний – «Война близко» – начнется уже через полчаса.
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А не распродано ещё и трети билетов..














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