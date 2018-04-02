Неизвестные угрожают Театру.doc

Как сообщила у себя в Фейсбуке режиссер Зарема Заудинова, угрозы содержались в онлайн-заказе 10-ти билетов на спектакль «Война близко» по материалам дела украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Послание написано от имени неких «патриотов России».

Накануне в возрасте 62-х лет скончался худрук театра Михаил Угаров. Несмотря на это, театр решил не отменять спектаклей. Сегдоняшний – «Война близко» – начнется уже через полчаса.