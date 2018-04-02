Неизвестные угрожают Театру.doc
Как сообщила у себя в Фейсбуке режиссер Зарема Заудинова, угрозы содержались в онлайн-заказе 10-ти билетов на спектакль «Война близко» по материалам дела украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Послание написано от имени неких «патриотов России».
Накануне в возрасте 62-х лет скончался худрук театра Михаил Угаров. Несмотря на это, театр решил не отменять спектаклей. Сегдоняшний – «Война близко» – начнется уже через полчаса.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dobro_vam_v_dom 02 апреля 2018 | 19:34
Театришко пытается сделать себе и своему скудоумному спектаклю рекламу...
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 19:38
dobro_vam_v_dom: да чё ты говоришь, бабка с членом?
natogrek 02 апреля 2018 | 19:37
Угрозы - результат разнузданной пропаганды и промывания мозгов народа такими особями как соловьиный помет и потакания властей фашиствующим молодчикам. Вот кого надо было бы Путину бить первым, но он не чешется..
lion64___3 02 апреля 2018 | 19:44
natogrek: Мы, русские люди, уже слышали от ваших :"Раздавите гадину!" Что ж, будет вам ваше пожлание по вашим рылам.
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 19:53
Сегдоняшний – «Война близко» – начнется уже через полчаса.
=========================================================
А не распродано ещё и трети билетов..