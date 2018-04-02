Площадь пожара в жилом 5-этажном доме в Сочи увеличилась до 600 квадратных метров
Как передает ТАСС, номер сложности пожара повышен до третьего. Горят верхние этажи одноподъездного дома. Из здания эвакуировано более 50-ти человек, в том числе 15 детей. На базе одного из санаториев уже подготовлен пункт временного размещения. О пострадавших не сообщается.
Комментарии14
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neburzhui2 02 апреля 2018 | 19:32
Это ребята ваши ипотеки горят.
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 19:33
neburzhui2: Надо Вовчика, пока не поздно, завернуть с инугурации. Неблагоприятные ауспиции.
bazhov 02 апреля 2018 | 19:40
600 метров в жилом доме - это 10 квартир.
Для кирпичного дома это недопустимо много.
sergeev67 02 апреля 2018 | 19:46
Практически каждый день хня какая-то приключается. В чем дело то???
chubazzl 02 апреля 2018 | 19:52
sergeev67: А Вы не догадываетесь?
sborisych 02 апреля 2018 | 19:47
kryymsdyk:
Ем его авгуры наауспитят(здят) так как надо..
kypykyky 02 апреля 2018 | 19:36
царствование КГБ вступает в завершающую стадию. повсеместных пожаров и катастроф.
хочется надеяться на то, что это станет хорошей прививкой обществу.
sardonyx 02 апреля 2018 | 19:36
Пожары над страной все выше, жарче, веселей...
sparky 02 апреля 2018 | 19:38
Беда у людей.
Наверняка у большинства нет страховок на жилье. Беда.
world_nail 02 апреля 2018 | 19:41
2018 - чиста россиянский високосный год огненного питуха
sergeev67 02 апреля 2018 | 19:48
world_nail: 2018 - чиста россиянский високосный год огненного питуха
Не только. Еще и самолеты падают. Ни у кого не падают (ну там может в Африке), а в России падают. Почему?
koltak76_ 02 апреля 2018 | 19:46
По новостям передали, Путен взялся за сыр..
killbalafre 02 апреля 2018 | 19:47
Это че каждый день так будет после пожизненной инагурации Вовандеморта?
Сочувствую россиянам
nordman_berlin 02 апреля 2018 | 19:47
стабильненько, один пожар за другим