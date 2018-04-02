Площадь пожара в жилом 5-этажном доме в Сочи увеличилась до 600 квадратных метров

Как передает ТАСС, номер сложности пожара повышен до третьего. Горят верхние этажи одноподъездного дома. Из здания эвакуировано более 50-ти человек, в том числе 15 детей. На базе одного из санаториев уже подготовлен пункт временного размещения. О пострадавших не сообщается.